美国房价跌幅大於预期 消费者信心弱

* 11月房价较10月下跌0.7%--标普

* 1月消费者信心意外下滑

* 1月中西部企业活动步履放慢

路透纽约1月31日电---美国11月房价跌幅大於预期,而1月消费者乐观程度降低,凸显出崎岖的经济复苏路途上仍荆棘密布.

继2011年第四季创下一年半来最快增速之後,2012年初美国经济料将放缓.

标普/Case-Shiller周二公布的独栋房屋价格综合指数经季节调整後较前月下滑0.7%,跌幅大於分析师此前预期的下降0.5%.而10月房价修订後同样为较9月下滑0.7%.

另外,代表民间企业的美国经济谘商会公布,1月消费者信心指数下滑至61.1,因美国人对就业市场及收入前景看法转为悲观,上月为64.8.

原本认为信心会持续增加的期待在数据公布後受到打击,此前11月及12月消费者信心均大幅上扬.

"未来数月的前景可能更加崎岖不平.去年进入年底的时候,我们可能抱有太多过高的期待了,"纽约4Cast Ltd分析师Sean Incremona说.

"复苏仍然非常温和,我们确实看到本季消费在放缓,像(消费者信心)这样的数据与这种情况相符."

2011年底时楼市数据改善,增加了经济正站稳复苏脚步的希望.不过本月较疲弱的数据凸显出复苏之路将是如何的漫长.

"我完全认为我们已经触底.现在该讨论的是复苏是否开始,而我不太肯定复苏是不是如火如荼地展开了."RBC Global Asset Management首席经济分析师Eric Lascelles称.

"事实上房市离正常水准还很远,可能得花数年才能回到常态.同样地,房市要对经济成长有适度的贡献可能也要一阵子."

参看房价相关图表,请点击(link.reuters.com/vex36s)

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美国房价已自金融危机前的高峰挫跌约三分之一,加之失业率高企,抵押贷款条件严格,且还有更多潜在的止赎案,这些因素都阻碍了复苏.

原想购屋者也暂打了退堂鼓.商务部周二数据显示,第四季房屋拥有率从66.3%降至66.0%.

若撇开2011年第二季65.9%的房屋拥有率不谈,则目前该比率处於1998年第二季度以来的最低点.

今日公布的数据令人失望,拖累美国股市下跌,也打击了此前希腊可能达成减债协议带来的乐观情绪.

此外,美国供应管理协会(ISM)周二公布,1月芝加哥采购经理人指数(PMI)受就业市场疲弱影响,仅为60.2,低於预估的63.0,也打击了市场人气.

ISM将在周三公布制造业指数,该数据将提供制造业更加全面的状况.

上周美国联邦储备委员会(美联储,FED)表示,将把接近于零的利率再维持近三年,这突显出美联储对经济复苏前景不确定的担忧.美联储对经济前景的黯淡预估得到国会预算办公室的呼应,後者周二发布的报告预测今明两年美国失业率将维持在8%以上.

此外,美国企业也感受到了压力.根据汤森路透数据,因担心增长放缓及美国大公司营收趋势疲弱,第一季获利增长预期也大幅降低.

周一公布的报告显示,12月消费者支出持平,因美国民众更加关注储蓄.

消费者支出曾是美国经济的一大支柱,但现在由於许多人面临沉重债务负担,因而采取了更加节俭的生活方式.

"由於全球经济放缓以及国内财政政策拖累成长,美国消费状况对於经济复苏而言至关重要,"多伦多道明银行集团分析师Alistair Bentley在报告中写道.

"今天公布的数据加上昨天令人失望的个人支出数据,提醒人们潜在需求仍过於疲弱,难以消化经济中的剩余产能."

根据标准普尔/Case-Shiller,美国11月20个大都市中17个大都市经季节调整的房价环比降速加快,全国平均房价持於2003年中期水准附近.

20个大都市的房价同比降幅亦加大,为下跌3.7%,10月同比下跌3.4%.

上周,奥巴马政府采取行动以阻止新的止赎危机,但批评人士甚至部分支持者表示,此举不大可能比政府至今出台的其他计划取得更好效果.

美国联邦储备委员会(美联储,FED)一些官员已经表示,美联储应该考虑买进更多抵押贷款支持证券,以帮助提振陷入困境的楼市,但一些分析师对其效果表示质疑,因借贷利率已经处於相当低的水准.(完)

--编译 梁睿雪/李婷仪/张若琪/李春喜/王兴亚;审校 徐文焰/程琳/张荻/郑茵

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