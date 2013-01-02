美众院共和党议员反对财政悬崖协议

* 众议院领袖对参议院通过的议案感到不悦

* 最富裕的0.7%的人群将面临加税

路透华盛顿1月1日 - 华盛顿最后关头想从财政悬崖回撤一步,但相关努力遇到障碍,众议院共和党议员不愿接受可以避免爆发预算危机的一项协议.

众议院中的共和党领袖表示,可能试图改变参议院通过的提案.参议院在最后时刻投票支持对富人加税.

这将在参众两院之间引发危险的斗鸡博弈(Chicken Game),并可能在金融市场引发波澜.亚洲金融市场将在六个小时之后开盘.

白宫与参议院领袖达成的协议,得到参议院共和党与民主党议员的普遍支持,以89对8票得到通过.但众议院共和党领袖康托尔(Eric Cantor)对记者表示,他不支持这项协议.

康托尔的发言人Rory Cooper称,"参院议案缺乏支出削减措施,是今天参会成员普遍担忧所在.下午将继续讨论."

共和党议员已经返回,于2215GMT召开第二次会议.

如果共和党让这项协议流产,可能面临强烈反响.那样的话,从午夜开始所有美国人的个人所得税税率都将回升到1990年代水平,周三国防和国内许多项目都将面临全面的支出削减.

分析师称,这些规模总计6,000亿美元的增税减支举措或将美国拖入衰退,民调显示,共和党将为此受到指责.

**市场纪律?**

美国财政政策上的不确定性挥之不去,使投资者在几个月来一直忐忑不安,企业活动也受到抑制.

金融市场并未出现大幅下滑,因人们预期白宫与国会最终将会避免把美国推下财政悬崖.

有几位共和党人士表示,争论恐会延续到周三,届时他们可能面临金融市场的压力,要求其接受参议院的议案.

"每个人都明白,一旦明天市场开市,我们的勇气将随着市场下跌而减弱."一位要求匿名的共和党议员称.

根据参议院在当地时间凌晨两点左右通过的议案,将对年收入超过45万美元的家庭加税,并限制其可以享受的扣减金额.

过去10年间对不富裕纳税人实行的暂时性低税率政策将永久化,同时保留为对抗2009年经济滑坡而推出的一系列有针对性的税惠政策.

然而,因为一项暂时性的工资税减税政策将到期,美国民众的薪资每年将最多额外减少2,000美元.

CBO称,与在财政悬崖极端措施生效情况下的预算节省相比,参议院通过的议案将使该国未来10年的预算赤字增加近4万亿(兆)美元.

但尽责联邦预算委员会称,与周一生效的增税减支举措相比,该议案事实上将节省6,500亿美元.该委员会是推动更大力度削减赤字的独立组织.(完)

(编译 兰秀娟 审校 张涛)

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