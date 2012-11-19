美众院通过对俄贸易法案 涉人权条款引俄方警告

路透华盛顿11月16日电（记者 Doug Palmer）---美国众议院周五以压倒性投票通过了一项取消对俄罗斯贸易限制的法案，并在法案中规定“点名批评”俄罗斯侵犯人权者。俄罗斯对此发出警告，称这将会破坏俄美关系。

美国众议院以365票支持、43票反对通过了上述法案。这项法案矛头直指俄罗斯总统普京推行的政策，但能确保美国企业充分利用俄罗斯加入世界贸易组织（WTO）的机会。俄罗斯於8月22日加入WTO。

众议员、民主党人麦高文（Jim McGovern）称：“自普京2012年5月再次就任总统以来，其政府采取严厉且有争议的手段对付持续不断的示威活动，镇压俄罗斯民众对腐败和独裁主义蔓延的不满。”

这项法案仍需获得美国参议院的通过。若获批准，将会建立美国与俄罗斯“永久正常化的贸易关系”。

这项法案的其中一项条款规定，美国总统奥巴马公布与马格尼茨基（Sergei Magnitsky）之死相关的俄罗斯人名单。马格尼茨基为俄罗斯的反腐律师，2009年死於狱中，被疑为被殴打致死。

法案还要求美国对进入名单的个人以及俄罗斯其他违反人权者长期拒发签证并冻结财产。

俄罗斯外交部称，美国众议院通过这项法案“是极不友好且带有挑衅性的侮辱做法”，俄罗斯肯定会采取回应措施。

俄罗斯外交部敦促奥巴马不要签署这项法案，并表示“我们希望美国当局明白这是恶意之徒和敌手的立法行动，可能会对我们的双边互动带来严重後果”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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