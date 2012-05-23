美国成屋销售上涨 为经济复苏带来好兆头

调查：日央行进一步刺激的前景减弱 市场对下个政策动向看法分歧
路透东京2月21日 - 一项路透调查显示，日本采取更多货币刺激的可能性在减低，分析师对日本央行的下个政策行动看法大致分歧，最新的调查暗示市场对央行宽松周期的预期可能到了转折点。
* 4月成屋销售成长3.4%
* 年率为462万户,为2010年5月以来最高
路透华盛顿5月22日电---美国4月成屋销售年率为近两年来最高,止赎案下滑协助价格意外跳涨,此为美国经济复苏充满希望的迹象.
全美不动产协会(NAR)周二表示,4月成屋销售增长3.4%,年率为462万户.
在美国经济从2007-09年衰退复苏的过程中,房市一直是最弱的一环,但许多分析师认为房市在2012年将为经济成长增加助力,这是2005年以来首见.
4月成屋销售报告支持上述看法,并协助消弭复苏迟滞的担忧.本月稍早公布的报告显示4月就业成长平平,引发对经济的担心.
"我们仍未看到美国经济出现令人鼓舞的局面,但观望楼市,各方面都助长乐观情绪,"Scotia Capital外汇策略师Camilla Sutton指出.
4月成屋销售年率为2010年5月以来最高,该数据符合预期,并推动美股走高.
美国公债价格下跌,投资者等候有关欧洲如何化解欧债危机的消息,欧债危机依然令美国经济前景蒙阴.
浏览美国成屋销售图表,请点击:(link.reuters.com/fyb48s)
**房价上涨**
从全国看,美国4月房屋平均售价跳升至17.7万美元,较上年同期大涨10.1%.
此乃2006年1月以来最大的房价同比涨幅,NAR将房价上涨部分归因于止赎房屋销售下降,所谓的廉价急售(distressed sales)占二手房销售的28%,低於3月的29%.
但华尔街分析师仍对将房价走高视作一波大涨来临的信号保持谨慎.分析师和NAR称,NAR的房价计算或许因大宅入市而扭曲.
NAR分析师Lawrence Yun指出,一些季节性因素或许推动房价走高,因美国家庭通常在春季买房,这意味着面积较大的住宅占总销量的较大比重.
"这与很多其他相关指标发出的信息相符.其他指标显示房价正在稳定下来或者正变得更加坚实."摩根大通分析师Daniel Silver表示.
根据标准普尔/Case-Shiller综合指数,房价已自2006年中来下跌约三分之一.
Yun称今年房价可能上升1%或2%.
上个月,美国房地产市场尚未售出的房屋数量似乎减少了一些.全美不动产协会(NAR)估计,待售独栋成屋相当於6.3个月的供应量,低於3月时的6.5个月.
NAR称,总库存增加9.5%至254万户,不过该数字未经季节调整,而4月通常是一年中新屋上市数量最多的月份.
美国待售房屋数量过去一年大幅下降,目前处於与2004年类似的水平.不过NAR的数据并不包括所谓的"影子库存",即那些一旦止赎就将进入市场的房屋.
分析师愈加认为房地产市场已经触底.摩根士丹利的美国房屋策略主管Oliver Chang非常乐观,他正要离开公司然後开始运营自己的买房出租房屋基金.(完)
--编译 戴素萍/肖群英/杜明霞;审校 张涛/张荻
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