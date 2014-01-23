美国成屋销售止降回升 就业市场继续稳步改善

* 12月成屋销售增长1%

* 上周初请失业金人数增加，四周均值下降

* 初请失业金数据调查的时间与1月非农就业报告有重叠

路透华盛顿1月23日 - 美国12月成屋销售增长，结束此前三个月连降之势，表明虽然抵押贷款利率上升，但楼市复苏具有韧性。

周四公布的其它数据显示，上周初请失业金人数小增，1月制造业活动放缓。不过，数据恶化还不足以改变经济逐步改善的趋势。

“经济几乎全速前进，我们预计2014年增速将明显加快，”PNC Financial ServicesGroup资深分析师Gus Faucher称。

全美不动产协会(NAR)公布，美国12月成屋销售较前月增长1.0%，年率为487万户。

但销售速度慢于分析师预期，一些人将其归咎于寒冷天气。东北部和中西部地区销售下降，这些地区12月受到极寒天气袭击。

“天气等临时性因素加剧了最近楼市增长放缓的局面，”道明证券分析师Gennadiy Goldberg表示。“我们普遍预计楼市活动会在接下来的几个月加速。”

2013年销售触及2006年以来最高，房价上涨11.5%，为2005年以来最大涨幅。

夏末的时候成屋销售失去动能，因抵押贷款利率上升且缺少潜在买家。12月成屋销售上升，加之之前的成屋待完成销售及新屋销售数据，都表明楼市活动开始加速。

另一份报告显示，劳工部称上周初请失业金人数增加1,000人，经季节调整后至32.6万人。

四周初请失业金人数均值减少3,750人至33.15万人。这表明就业市场继续稳步改善。四周均值被认为可以更好地反映就业市场基本状况，因为其剔除了每周的波动。

浏览成屋销售数据图表，请点选(link.reuters.com/cyc24t)

浏览MarkitPMI数据图表，请点选(link.reuters.com/vat64t)

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**就业加速增长**

上周初请失业金数据调查的时间与1月非农就业报告有重叠。四周均值在12月和1月调查期间下降12,250人，显示本月就业增长有所加快。

12月新增就业岗位7.4万个，前月为24.1万个。这与多项就业指标显示的12月就业加速增长发生了背离。

RDQ Economics首席分析师John Ryding称，“虽然每年的这个时候初请失业金数据通常会有波动，但数据未显示出2014年初经济增长减速的迹象。”

此外Markit表示，1月MARKIT综合PMI初值为53.7，低于12月的55.0。

数据超过50预示经济在扩张。调查显示，产出和新订单成长放缓是PMI下跌的主要原因。市场预计在第四季强劲增长后，制造业活动会有所降温。

初请失业金报告显示，截止1月11日当周续领失业金人数升至六个月高位。

不过亦显示，当周有135万长期失业的美国人在补助申领到期后停止申领。

分析师预期，续领失业金的到期有可能将失业率推低多达0.5个百分点，目前报6.7%。因一部分人将不再计算在劳动人口中，或者接受了此前不愿考虑接受的低薪工作。

倘若失业率下滑，那将给美国联邦储备理委员会(美联储/FED)带来问题，因失业率一直是美联储货币政策的中心。

美联储曾称，其将维持近零利率直到失业率降至6.5%，不过失业率下降主要是因劳动参与率降低，这只能被视为经济疲弱，而非强劲的迹象。

道明证券的Goldberg说道：“随着失业率继续以超出预期的幅度大幅下滑，那么美联储将会发现未来数月其前瞻性指引发出的讯息会变得更加复杂。”

美联储下周二和周三将召开讨论货币政策和经济前景的会议。(完)

(编译 许娜/李爽/张荻/孙茉莉; 审校 母红)

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