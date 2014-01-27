美国新屋销售降幅大于预期 但服务业增长加速

国际油价可能再次下挫 因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
* 12月新屋销售较前月下降7.0%
* 中值销售价格较上年同期上涨4.6%
* 2013年度销售数量为2008年以来最高
路透华盛顿1月27日 -美国12月新的独栋房屋销售降幅大于预期，但库存较低和房价稳步上涨，预示房屋市场的复苏势头保持不变。
分析师基本上对于房屋销售连续第二个月下降不以为然，将其归因于严寒天气。周一公布的其它数据显示，1月服务业增长加速，支持认为美国经济获得可持续力道的看法。
“经济也受到寒冷天气的影响。新屋销售下降并不表明整体经济开始令人担忧地放缓，”三菱东京日联银行驻纽约的首席金融分析师Chris Rupkey表示。
商务部表示，12月经季节调整后的新屋销售较前月减少7.0%，年率为41.4万户，分析师的预期是45.7万。11月销售年率为44.5万户。
除了天候严寒因素外，上月新屋销售下滑可能是因为10月爆增14.9%之后的后续效应。受到严寒冲击尤深的东北部地区销售锐减36.4%，至2012年6月以来新低。
冬季房屋销售通常较为疲软，但上月的酷寒可能加剧了放缓的程度。夏季新屋销售因为抵押贷款利率上扬而挫跌，但分析师称缺乏供给也可能压抑市场交投。
“销售略见停滞，有部分是受到供给面而非需求面的影响，”瑞银集团分析师Samuel Coffin表示。“观察新屋及成屋存货数据，其看起来不像是需求锐减。”
上月房屋供给下滑2.8%至17.1万户，创7月以来新低。
以12月的销售速度来看，市场上房屋库存需要花费5个月时间消化，高于11月的4.7个月。通常6个月的存货去化时间被视为是房市供需均衡。
去年的住宅投资以及房价上涨增加家庭净值，允许家庭有更多随性消费空间，楼市料对经济成长做出了重大贡献。
浏览美国新屋销售图表，请点选：(link.reuters.com/qer34t)
**民间部门加快增长**
不过，房地产业在第四季对经济增长的贡献较第三季可能有所放缓。
房屋销售疲软加上新兴市场的疑虑，在周一共同推动美股下跌。美元指数几无变化，而美国公债价格削减了稍早跌幅。
此外，金融数据公司Markit称，美国1月服务业PMI初值则由上月的55.7升至四个月高位56.6。数据高于50显示经济活动扩张。
“美国服务提供商报告1月较为忙碌 ，这是今年初经济维持良好态势的重要信号，”Markit首席经济学家Chris Williamson表示。
“企业活动较本已强劲的去年12月加速，企业对今年前景的乐观态度升至金融危机以来最高水平之一，”他在谈到初值报告时称。
表现不错的Markit数据助推了人们对今年经济增长强劲的预估。分析师坚信，即便抵押贷款利率攀升，房屋市场仍将重拾部分失地。
"随着经济增长不断改善，我们预期新屋销售活动在新的一年应会加速，"富国银行证券资深经济分析师Mark Vitner说道。
2013年全年独栋新屋销售总计为42.8万户,为2008年以来最高，较2012年增长16.4%。
上月新屋价格中值较2012年12月增长4.6%。2013年全年价格增长8.4%，为2005年以来最大增幅，新屋价格中值攀升至26.58万美元，创纪录最高。(完)
(编译 张涛/朱晓军/张明均/孙茉莉; 审校 张涛/王兴亚/母红)
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