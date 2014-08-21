综述：美国成屋销售和就业数据支撑经济前景

路透华盛顿8月21日 - 美国7月成屋销售升至十个月高位，最近一周初请失业金人数减少，暗示美国经济蕴含着力道。

周四另有报告显示美国制造业活动积聚动能，领先指标稳健上扬，均进一步支撑了经济增长前景。

“美国经济开始加大马力，”Moody’s Analytics的资深分析师Ryan Sweet说。

全美不动产协会(NAR)公布，美国7月成屋销售较前月增长2.4%，年率为515万户，为2013年9月来最高。

这是成屋销售连续第四个月增长，让原本预期销售下降的分析师感到意外。

让人更受鼓舞的是，首次购房者比例连续第二个月增加，且有更多房屋进入市场，这应会抑制房价上涨。而早前的楼市复苏是受投资者推动的。

楼市活动在2013年下半年陷入停滞，因抵押贷款利率和房价走高，但现在看来楼市重新站稳了脚跟。周二的一份报告表明，美国7月新屋建筑猛增。

Coldwell Banker执行长Budge Huskey称，“我们重新回归到一个更为正常的市场，这样的市场主要受经济信心等基本面因素影响。”

劳工部的一份报告显示，上周一周初请失业金人数为29.8万人，减少了1.4万人。分析师预计的降幅小于该数字。

初请失业金人数四周均值虽略微上扬，但也保持着与就业增长稳健情况相一致的水平。该数据由于熨平了周与周之间的数值波动，因而被视作更好的就业市场趋势指标。

该数据提振美股投资者信心，标准500指数.SPX创下盘中纪录高位。PHLX房屋类股指数.HGX亦小升，不过房市巨擘Pulte Group (PHM.N)和DR Horton (DHI.N)则几无变动。

美元指数.DXY下跌，美债价格 US10YT=RR上涨。

美国成屋销售图表，请点选link.reuters.com/vuv62w

美国请领失业金人数图表，请点选link.reuters.com/dah52w

Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值图表，请点选link.reuters.com/kaq96v

**劳动市场坚稳**

请领失业金人数报告涵盖的期间落在政府月度非农就业报告调查期间。在7月和8月调查期间之间，一周初请失业金人数四周均值下滑了8,500人，这暗示又有一个月的就业会相对强劲增长。

7月时非农就业岗位新增20.9万个，为连续第六个月增幅超过20万个，上次是在1997年才见到这样强劲的迹象。

就业情况坚挺的程度出乎美联储官员意料。周三公布的美联储7月政策会议记录显示，官员们认为劳动市场好转的情况“比预期来得大”，并暗示这可能导致提前升息。

在另一项报告中，Markit的8月制造业采购经理人指数(PMI)初值上升至2010年4月以来最高水平。

另外，美国费城联邦储备银行数据显示，美国大西洋沿岸中部地区8月制造业指数为2011年3月来最高，更加印证了经济力道。

美国经济谘商会的美国7月领先指标则是连续第六个月上升。

“数据显示成长情况比美联储官员预期的还要强劲，”宾州Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff说。“美联储将不得不比许多人所预期的更早升息。”(完)

(编译/审校 白云/石冠兰/戴素萍/李婷仪/张荻)

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