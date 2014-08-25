综述：美国7月新屋销售下降 8月服务业活动增长小幅放缓

路透华盛顿8月25日 - 美国7月新屋销售连续第二个月减少，但市场上的房屋库存增加和房价涨幅放缓应扶助刺激未来数月的需求。

周一公布的另一项数据显示，8月服务业活动再度放缓。但这两份报告并未改变经济正在强劲增长的看法，因就业增长和制造业活动相对强劲。

美国商务部周一公布，7月新屋销售年率为41.2万户，为3月以来最低。预估为43.0万户，6月修正后为42.2万户，前值为40.6万户。美国7月新屋销售较前月下降2.4%，6月为修正后为下跌7.0%，前值为下跌8.1%。

疲弱的新屋销售数据与其他数据所反应出的楼市复苏重新回到正轨的趋势不一致。由于新屋销售数据的采样规模较小，因此，这项数据的月度波动较大。

上周公布的数据显示，7月房屋开工跳升。成屋销售也攀升至10个月高位。

7月新屋销售同比增长12.3%。

另外，金融数据公司Markit表示，周一公布的调查显示，美国8月服务业增长步伐连续第二个月放缓，降至5月来最低。8月美国服务业采购经理人指数(PMI)初值为58.5，低于7月的60.8，亦低于分析师预估的59.5。

数据高于50表明经济活动扩张。尽管服务业活动增速有所放缓，但企业对来年的前景充满信心。

这进一步巩固了今年下半年和明年初成长稳健的预期。

美国金融市场对今日公布的疲弱数据反应冷淡。标普500指数攀升至纪录高位，有史以来首次升穿2,000点大关。美元兑欧元走强。

房屋建筑指数.HGX小涨。房屋建筑商DR Horton (DHI.N)走低，但Pulte Group (PHM.N)小涨。

抵押贷款利率攀升，以及房屋供应短缺在去年下半年重压楼市。

但房屋库存正逐步增加，且房价涨势放缓。

市场上的新屋库存增长4.1%，至20.5万户，为2010年8月以来最高。由于供应增加，房价中值同比增幅下降，仅为2.9%

以7月新屋销售的速度来计算，需要六个月的时间来消化市场上的房屋库存，为2011年10月以来最高水平．6月为5.6个月．

经济学家通常认为，6个月的库存消化时间反应市场供需平衡良好。

上月，南部的新屋销售跳增8.1%，但东北部、西部和中西部的销售下降。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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