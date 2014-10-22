综述：美国成屋销售年率达一年高位且房价上涨 楼市复苏渐有起色

路透华盛顿10月21日 - 美国9月成屋销售年率升至一年高位，这是楼市复苏正逐步回归正轨的又一迹象。

周二公布的另一份报告显示，大西洋沿岸中部地区服务业活动在10月加速，也显示出美国经济活力。

全美不动产协会(NAR)周二公布，美国9月成屋销售较前月增长2.4%，年率为517万户，为去年9月来最高，预估为510万户。8月成屋销售年率确定为505万户。不过较去年9月下降1.7%。

“楼市复苏仍缓慢，因消费者受到严格信贷标准和薪资增长有限的双重压力，”FTN Financial分析师Sophia Kearney-Lederman表示。

房地产市场缓慢企稳，之前由于抵押贷款利率上升，在2013年下半年陷入停滞。尽管楼市仍受薪资增长迟缓拖累，但最近抵押贷款利率下降应会帮助支撑销量。

房贷美(Freddie Mac)数据显示，上周30年期抵押贷款利率均值降至3.97%，截至10月9日当周为4.12%。该利率下跌反映出美国公债收益率(殖利率)大跌，因在海外经济面消息不佳、全球股市大跌的背景下，交易商推后对美国联邦储备理事会(美联储/FED)首次升息的预期。

成屋销售图表：link.reuters.com/vuv62w

**首次置业者观望**

楼市数据助推美股延续涨势。房屋类股指数.HGX上涨1.3%，开发商Pulte Group(PHM.N)股价上扬2.18%，KB Home(KBH.N)升2.45%。

美债价格下跌，同时美元指数上扬。

另外费城联储称，10月大西洋沿岸中部地区非制造业活动指数升至44.1，9月为35.7。

新订单和销售指标均上升，但服务业就业指标下滑，表明就业市场改善步伐放缓。

虽然9月房屋销售加快，但楼市可持续复苏的重要因素--首次购房者仍在观望。他们在房屋销售中的占比连续第三个月守在29%，低于分析师和房产经纪人认为的理想水平40-45%。

“在缺少超宽松信贷的支持下，如果我们真想看到楼市更加健康、更持续性地复苏，就需要有更多首次购房者愿意且有能力购买，”Mesirow Financial首席分析师Diane Swonk称。

曾为市场提供支持的投资者已逐渐撤退。他们在上个月交易中的占比仅有14%，低于去年9月的19%。

待售房库存较上年同期增加6%至230万套。以9月的销售速度计算，消化这些库存需要5.3个月，时间少于8月的5.5个月。消化库存的时间在6个月，被认为是健康的供需状况。

随着供应改善，房价涨势持续放缓。9月房价中值较上年同期上涨5.6%，但低于2013年大多数时间录得的两位数增幅。(完)

(编译 李爽/王丽鑫/许娜；审校 张涛/张荻/王兴亚)

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