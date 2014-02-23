焦点：美国1月成屋销售降至一年半低点

* 1月成屋销售下降5.1%至一年半低点

* 房价中值较上年同期上涨10.7%

* 供应情况改善，但初次购房者越来越少

路透华盛顿2月21日 -严寒天气和市场上的房屋短缺，导致美国1月成屋销售降至18个月低点。这是显示经济活动陷入疲软的最新迹象。

全美不动产协会(NAR)周五公布，美国1月成屋销售较前月下跌5.1%，年率为462万户，为2012年7月来最低，预估为468万户。12月确定为487万户。

NAR表示，异常寒冷的天气是造成这种结果的原因之一，但其也承认存在一些根本性的疲弱因素，比如市场上可供选择的房屋减少、抵押贷款利率上升以及房价上涨。

“有些房屋建筑活动将推迟到春季，”NAR首席分析师Lawrence Yun表示，“与此同时，我们不能忽略信贷紧张、供应有限、价格上涨和抵押贷款利率上升等因素的影响。”

30年期固息抵押贷款利率比去年同期上升了近整整一个百分点，尽管利率自从去年9月触及两年高位以后有所下降。

上月受到暴风雪袭击的东北、南部和中西部地区，房屋销售下滑。但西部的销售也下降了7.3%，说明天气以外的一些因素也在打压房屋销售。

成屋销售在去年7月达到顶点，在过去六个月中有五个月呈现下降态势。而且1月销售比去年同期也下降了5.1%。

部分分析师不太相信天气因素是导致1月成屋销售大幅下降的主要原因。

“成屋销售表现疲弱已有一段时间了，必须承认这点，尤其是美联储要正视这点，”Mesirow Financial的首席分析师Diane Swonk表示。

“如果房屋市场状况不能很快地出现更加明确和根本性的转变，美联储中的少数通胀强硬派可能很快默不作声。”

美联储正在缩减每月购债规模，而且1月的上次会议记录显示，有些决策者认为“相对较早”地升息可能是适当的。

浏览成屋销售数据图表：link.reuters.com/cyc24t

**乐观理由**

异常寒冷的天气在12月和1月妨碍了房屋建筑、制造业以及聘雇活动。

虽然多数分析师认为天气导致经济活动放缓是暂时性的，并预期第二季经济成长将会回升，但分析师越来越担忧，经济中可能确实存在一些根本性的疲弱因素，尤其是在接近2013年末的时候经济成长就已经在放缓了。

有些分析师乐观认为，一旦天气转暖，成屋销售将反弹。

“尽管抵押贷款利率和房价上涨，但仍然远远好于房市荣景高峰期时的情况，”PNC Financial的资深分析师GusFaucher表示。

“许多担心自身财务状况的潜在购房者推迟了购买，但随着复苏的进展，现在开始考虑购房。”

1月份未售出房屋库存比12月增长2.2%，供应量升至4.9个月。

虽然高于12月时的4.6个月，但仍低于通常被视为供需平衡处于健康水平的6.0个月。

由于房屋库存仍然紧张，成屋的中值房价比一年前上涨了10.7%。

房价上涨和库存紧张使得较低端房屋的销售放缓。购房交易中，初次购房者占26%，为NAR自2008年10月开始追踪该项数据以来的最低比例。

分析师和地产专业人员认为，初次购房者占40-45%是理想水平。

但NAR认为，供应紧张最严重时期已经结束，指出未售出房屋库存比上年同期增加了7.3%。(完)

(编译 张涛；审校 白云)

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