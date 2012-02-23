美国1月成屋销售增至一年半高位，推低楼市供应至将近七年以来的最低水平，为房地产市场带来希望。全美不动产协会(NAR)周三公布，美国1月成屋销售增长4.3%，年率为457万户，增速为2010年5月以来最快。这是楼市可能走出谷底的最新讯号。路透