* 1月成屋销售增至一年半高位

* 房屋供应量跌至七年低位

* 房价平均中值为10年最低

路透华盛顿2月22日电--美国1月成屋销售增至一年半高位,推低楼市供应至将近七年以来的最低水平,为房地产市场带来希望.

全美不动产协会(NAR)周三公布,美国1月成屋销售增长4.3%,年率为457万户,增速为2010年5月以来最快.

这是楼市可能走出谷底的最新讯号.虽然分析师将部分成长归功於冬天气候异常温暖,他们也说这暗示了实质的改善.

"至少最近数月中的某些进步,可能是在反映暖冬现象,但是整体而言,这可能代表楼市已经出现转折,"苏格兰皇家银行分析师Guy Berger说.

不过12月成屋销售年率下修为438万户,低於初值的461万户,略为削弱了该报告.

就业市场增强且工厂活动增温,显示经济前景亮丽,也正给予房市一些提振.房屋建商信心接近五年高点,新屋建案破土项目增加.

预计今年住宅建筑将为2005年来首度为增长做出贡献.

豪宅建商Toll Brothers执行董事长Robert Toll欣见进展,尽管其公司周三意外公布季度亏损.

"由於新屋业正脱离数年低位,我们为近来的改善感到鼓舞."他在声明稿称.

但数据对美股信心的提振不大,美国股市收低,此前数据显示欧洲企业活动疲弱.美国公债价格上涨,因市场担心希腊即使得到第二轮救助,可能也无法避免违约.

美元兑一篮子货币上扬.

参看美国成屋销售数据相关图表,请点选(link.reuters.com/jah76s)

**库存减少**

美国楼市一直受到未售房屋库存高悬的抑制,但销售稳步增加正帮助降低房屋供应.

美国楼市1月未售房屋库存减少0.4%至231万户,为2005年3月来最低水准.以1月的销售速度计算,这些库存相当於6.1个月的供应量,这是2006年4月来最低水准,且低於12月的6.4个月.

6个月的供应量一般被视为理想水准.

尽管房屋库存通常在冬季下滑,但1月库存降低还可以反映出将止赎房屋投入市场的过程延迟,楼市正在发生一些真正改善.

与月度供应密切相关的房屋空缺比率於2011年第四季降至2.3%,前季为2.4%.该比率於2008年触及高点.

"空缺比率与房屋供应过剩数量为50万户的数据表现一致,"IHS Global Insight的美国分析师Patrick Newport说.

"以当前速度,消除过剩房屋供应需要不到两年时间,也可能需要更长时间,因为这些房屋集中在那几个高失业的州."

1月房价中值较上年同期下降2%至154,700美元,创2001年11月来最低.周三出炉的其它数据显示,上周购房贷款需求下滑,尽管抵押贷款利率持於历史低位附近.

美国联邦储备委员会(美联储,FED)正考虑购买更多抵押支持证券,来进一步推低抵押贷款利率.

不过有些分析师怀疑这种做法的成效.

"我认为抵押贷款市场的问题不是高利率或流动性的可用程度.问题在於没有工作,以及极度严苛的放款标准,"加州州立大学海峡群岛分校经济学教授Sung Won Sohn说.

亏本出售的房产、止赎及短售房产占上月整体销售35%,高於12月时的32%.

NAR称,上个月三分之一的成屋待完成销售合约被取消.1月购屋中有23%为投资客,首次购屋者占三分之一.

"我们预估春季销售将出现一些改善,不过我们认为有低於市场预期的可能,"美银美林资深分析师Michelle Meyer说.(完)

--编译 李婷仪/张若琪/杜明霞;审校 张荻/孙茉莉/程琳/郑茵

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。