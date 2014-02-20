《信报》：楼市放缓生产转弱 美国复苏笼罩疑云

(2月20日社评)

美国商务部昨天公布一月份房屋动工数量，年率为88万户，较前月下滑16%，反映房地产市场出现明显的放缓压力。在制造业扩张动力转弱下，加上目前房地产市场放缓风险进一步上升，在在使美国经济前景笼罩重重疑云。

对于就业市场和制造业于马年伊始便「马失前蹄」，有分析归咎北美洲受近月严寒天气所影响。不过，随着全美住宅建筑商协会(NAHB)公布二月份房屋市场指数锐降至46点，为9个月以来首次跌落50盛衰分界线之下，反映发展商对房屋销售前景明显看淡。

昨天商务部公布的一月房屋动工数量，环比进一步下降；一月建筑许可亦连续3个月减少，市场放缓的迹象进一步显化。若房地产市场未来继续放慢，势必对美国经济复苏的稳定性构成影响。

照目前情况看，美国房地产市场的确有转趋下行的风险。首先，由于中国外流到美国购买楼房的资金规模预料会明显萎缩。

第二、物业按揭贷款利率已较去年初上升了逾100基点。随着美国联储局退市，长期利率有升无降，相信对美国房地产市场构成利淡影响；另据美国联邦住房金融署上月底公布的房价指数，环比升幅已是2012年一月以来最小，反映市场动力不断减弱。

美国制造业和房屋市场数据转弱，已为当前经济增长前景抹上一层阴影，美国依赖房地产和消费拉动增长，在制造业于国内已然「空心化」，缺乏持久扩张动力的制约下，不仅暴露了当前复苏基础的脆弱性；也反映美国须要加快对产业结构进行调整。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

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