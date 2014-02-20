《信报》：楼市放缓生产转弱 美国复苏笼罩疑云

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
(2月20日社评)
美国商务部昨天公布一月份房屋动工数量，年率为88万户，较前月下滑16%，反映房地产市场出现明显的放缓压力。在制造业扩张动力转弱下，加上目前房地产市场放缓风险进一步上升，在在使美国经济前景笼罩重重疑云。
对于就业市场和制造业于马年伊始便「马失前蹄」，有分析归咎北美洲受近月严寒天气所影响。不过，随着全美住宅建筑商协会(NAHB)公布二月份房屋市场指数锐降至46点，为9个月以来首次跌落50盛衰分界线之下，反映发展商对房屋销售前景明显看淡。
昨天商务部公布的一月房屋动工数量，环比进一步下降；一月建筑许可亦连续3个月减少，市场放缓的迹象进一步显化。若房地产市场未来继续放慢，势必对美国经济复苏的稳定性构成影响。
照目前情况看，美国房地产市场的确有转趋下行的风险。首先，由于中国外流到美国购买楼房的资金规模预料会明显萎缩。
第二、物业按揭贷款利率已较去年初上升了逾100基点。随着美国联储局退市，长期利率有升无降，相信对美国房地产市场构成利淡影响；另据美国联邦住房金融署上月底公布的房价指数，环比升幅已是2012年一月以来最小，反映市场动力不断减弱。
美国制造业和房屋市场数据转弱，已为当前经济增长前景抹上一层阴影，美国依赖房地产和消费拉动增长，在制造业于国内已然「空心化」，缺乏持久扩张动力的制约下，不仅暴露了当前复苏基础的脆弱性；也反映美国须要加快对产业结构进行调整。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。
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