美国第三季家庭财富净值降至85.2万亿美元--美联储

宝马高管称计划在采购方面扩大与戴姆勒合作--报道
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW)新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒的合作。
路透华盛顿12月10日 - 根据美国联邦储备委员会(美联储/FED)的报告，第三季美国家庭财富净值下降，因股市下跌影响远远盖过房地产升值。
美联储报告显示，当季公司股票市值缩水2.3万亿(兆)美元，扶助压低家庭财富净值总额至85.2万亿美元，上季修正后为86.4万亿美元。
美股指标标普500指数今年5月见顶后，在8月大幅下挫，因中国市场震荡打击了全球股市，导致大宗商品价格下滑，并引发对未来获利增长的疑虑。
大部分跌幅在第三季末被收复，美联储料将在下周升息，因为相信内需拉动型复苏将持续下去。
但报告显示，尽管第三季家庭财富净值下降，但家庭贷款同比仍上升了1.5%，不过升幅不及第二季的4.2%。(完)
(编译 王颖；审校 许娜)
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路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。