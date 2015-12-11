美国第三季家庭财富净值降至85.2万亿美元--美联储

路透华盛顿12月10日 - 根据美国联邦储备委员会(美联储/FED)的报告，第三季美国家庭财富净值下降，因股市下跌影响远远盖过房地产升值。

美联储报告显示，当季公司股票市值缩水2.3万亿(兆)美元，扶助压低家庭财富净值总额至85.2万亿美元，上季修正后为86.4万亿美元。

美股指标标普500指数今年5月见顶后，在8月大幅下挫，因中国市场震荡打击了全球股市，导致大宗商品价格下滑，并引发对未来获利增长的疑虑。

大部分跌幅在第三季末被收复，美联储料将在下周升息，因为相信内需拉动型复苏将持续下去。

但报告显示，尽管第三季家庭财富净值下降，但家庭贷款同比仍上升了1.5%，不过升幅不及第二季的4.2%。(完)