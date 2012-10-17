美国9月房屋开工年率创逾四年最快 突显经济进一步回暖

* 美国9月房屋开工年率为87.2万户

* 房屋建筑或将为今年的经济增长添砖加瓦

路透华盛顿10月17电---美国9月房屋开工年率创逾四年来最快步伐,是房屋市场重拾动能,并在支持经济更全面复苏的迹象.

美国商务部周三公布的数据显示,经季节调整後9月房屋开工上升15%至年率87.2万户,超过了华尔街最乐观的预估.

该月年率创2008年7月来最快步伐,不过房屋开工数据波动较大且可能进行大幅修正.

近几个月来美国经济显现出增长加速的迹象,失业率已下滑,零售销售数据亦表明消费者支出增强.

周三的数据表明,曾在2007-2009年经济衰退期间遭遇重创的房屋市场,正逐渐成为经济中的一个亮点.

"楼市一直是经济一个很大的阻力,该数据意味着这个阻力消失了,"富国银行旗下金融服务部门(Wells Fargo Advisors)分析师Gary Thayer称.

房屋建筑活动今年可能促进经济增长,为2005年以来的首次.这一好转的经济信号可能为白宫所乐见,因为迟滞的经济表现不利於奥巴马下月获得连任.

分析师估计,每建造一栋新房,至少能创造三个新岗位.

浏览房屋开工数据图表,请点击:(link.reuters.com/dam43t)

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全国大部分地区房屋开工年率均上升,其中西部地区上升20.1%,但东北部地区下降5.1%.

美国公债收益率(殖利率)上升,因投资者押注该数据预示经济走强.

在美国股市,PHLX房地产指数.HGX攀升4%,D.R. Horton(DHI.N)上涨5%.家居修缮用品零售商家得宝(Home Depot)(HD.N)和Lowe's(LOW.N)亦上扬.

**仍未恢复正常**

房地产市场仍受到房屋库存过剩的拖累,房屋开工年率较2006年1月时的峰值仍低约60%.

目前房屋建筑活动占美国经济的比例仅略高於2%,因此不太可能很快大幅提振复苏进程.欧洲债务危机,以及华府明年增税减支的可能性,令经济前景严重承压.

但是不论权重大小,只要有所改善,就会有帮助.若有更多房屋动工建设,可能会部分抵消近来工厂产出的疲软局面.出口需求低迷,以及对资本财的投资降温,均打击了工厂产出.

"房地产市场有所改善,"LPL Financial分析师John Canally表示,"这是朝正确的方向又迈出了一步,但仍有很长很长的一段路要走,才能使房地产市场回归'正常'."

美国9月独栋房屋开工年率增长11%至60.3万户,为2008年8月以来最高.多户房屋开工年率增长25.1%. (完)

--编译 孙茉莉/王丽鑫/兰秀娟;审校 徐文焰

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