美国楼市续显韧性 点亮经济前景

综述：全球基金减持美英股票 顾虑特朗普及英退风险
路透伦敦3月31日 - 全球投资者3月减持美股，因对“特朗普通胀”涨势愈发怀疑，并将英股持仓减少至五年半低位，这归咎于对英退及英国可能分裂的担忧之情。
* 美国10月建筑许可触及近五年半高位
* 9月独栋房屋价格上涨
* 尽管抵押贷款利率上升，但楼市依然显现韧性
* 11月消费者信心下滑
路透华盛顿11月26日 -美国10月建筑许可触及近五年半高位，且独栋房屋价格9月大幅上涨，表明抵押贷款利率上升并未损及楼市复苏。
周二公布的数据再度展现经济成长的力道，尽管抵押贷款利率上升以及上月政府部分关门带来阻力。
“该报告强化了一种观点，即楼市在成功消化夏季抵押贷款利率上升这一因素，”ActionEconomics首席分析师Mike Englund表示。
商务部称，10月建筑许可跳增6.2%，至年率103万户，为2008年6月以来最高。这也是2008年中期以来建筑许可第二次突破100万户的关口。
分析师原先预估年率为93万户。9月建筑许可成长5.2%，10月建筑许可较上年同期上升13.9%。
另一份报告显示，美国9月标普/Case Shiller20个大都会地区房价指数较上年同期上涨13.3%，为2006年2月以来最高涨幅。
美国股市在假期前的清淡实况中变动不大；美国公债价格上扬。美元指数下跌。
随着止赎房产逐步被清理，供应收紧在很大程度上一直是拉动房价的因素。但房价以及抵押贷款利率上升，意味着一些潜在买家被迫退出市场。
这将抑制需求，并料将在未来几个月逐步减缓房价升势。
“虽然房屋需求依然强劲，但信贷紧缩，洪灾保险费呈上升趋势，抵押贷款利率升高，并且收入增速赶不上房价的涨势，”IHSGlobalInsight的美国分析师Stephanie Karo说。
周二的一项路透调查显示，明年房价料上涨6.5%，约为2013年预计增速的一半。
由于市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于今年开始缩减月度购债规模，利率自5月以来已经大幅飙升，30年期抵押贷款固定利率上涨近整整1个百分点。
根据抵押贷款机构房地美，该利率在9月升至4.49%，为2011年7月以来最高。因为预计美联储将把缩减购债推迟到明年初，利率随后回落，上个月均值为4.19%。
如欲查看美国新屋建筑许可图表，请点选(link.reuters.com/ud94v)
如欲查看美国消费者信心图表，请点选(link.reuters.com/pum34t)
如欲查看美国房价图表，请点选(link.reuters.com/rem34t)
**美联储接近缩减购债？**
部分分析师表示，房地产数据，再加上好于预期的10月非农就业和零售销售报告，提高了美联储最早在12月开始缩减大规模购债的可能性。
“建筑许可数量大增意味着，缩减购债的另一个障碍现在已经消除，”UniCreditResearch驻纽约首席美国分析师Harm Bandholz表示。
“除了薪资增速放缓以外，住房开工和新屋销售疲弱或许是美联储9月不缩减购债的一个重要原因。”
美联储在上月会议上指出，楼市复苏最近几个月有些减缓。美联储决策者12月17-18日将召开下次会议。
房价强劲上升、股市上涨以及就业市场形势改善都无助于提高家庭信心，假期购物季期间，这可能是零售商要面对的一大挑战。
经济谘商会公布另一份数据显示，11月消费者信心指数由上月的72.4降至70.4。消费者对就业市场的评估基本未变。
虽然建筑许可不计入国内生产总值(GDP)，但他们是经济活动的一项重要指标，9月和10月建筑许可稳步上升应能缓和对楼市复苏停滞的疑虑。
“建筑许可报告表明，未来几季度建筑活动可能带动GDP加速成长，”道明证券驻纽约高级分析师MillanMulraine称。
尽管抵押贷款利率升高导致房屋销售步伐放缓，但随着新组建的家庭继续自数十年低位回升，住房需求料继续支撑住宅建设。
受上月政府部分停摆影响，美国商务部延迟公布9月和10月房屋开工及完工数据，将在12月18日与11月数据一同公布。(完)
(编译 王兴亚；审校 李爽)
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