焦点：美国3月成屋销售下降 但下行趋势或近尾声

* 3月成屋销售下降0.2%

* 3月销售同比锐减7.5%

* 房价中值较上年同期升7.9%

路透华盛顿4月22日 - 美国3月成屋销售降至逾一年半低点，但有迹象显示，近期困扰楼市的下行趋势可能接近尾声。

全美不动产协会(NAR)周二公布，美国3月成屋销售较前月下跌0.2%，年率为459万户。

尽管年率为2012年7月来最低，但仍略高于分析师预估的455万户。而且供应增加，更多首次置业者进入市场，这都是楼市活动升温的关键因素。

价格上涨势头也开始缓和。价格上涨降低了买房者的支付能力。

“冬季那几个月的严寒天气加剧了楼市负面动能，如今这种动能可能开始消退，”道明证券分析师GennadiyGoldberg表示。

3月销售数据反应了1月和2月的签约情况，当时美国正遭遇罕见的寒冷和冰雪天气。销量在去年7月触顶，过去八个月来有七个月下滑。

虽然恶劣天气对数据下滑造成了一些影响，不过抵押贷款利率和房价的上涨，以及市场上房源的匮乏，也令潜在买家作壁上观。

3月成屋销售较上年同期减少7.5%。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月18-19日的政策会议记录亦指出房屋市场活动走软，一些官员称去年抵押贷款利率的跳升，可能导致了“房屋销售的降幅超出预期。”

3月30年期抵押贷款利率均值为4.34%，去年同期报3.57%。该利率在9月达到峰值4.49%。

美联储正逐步缩减购债规模，而且看来在2015年下半年以前并不会升息。

**房屋市场可能拖累第一季经济成长**

最近几个月，住宅建筑活动也降温。去年第四季住宅建筑投资在三年来首次拖累经济成长，今年第一季可能也是如此。

“楼市在国内生产总值(GDP)中占比很小，但房屋销售的疲弱程度足以令第一季GDP增长放缓，”摩根士丹利经济学家TedWieseman说。

第一季经济成长环比年率料在1.5%左右，远低于去年第四季的2.6%。

经济正在从冬季寒冷天气导致的低迷中复苏，虽然楼市的脚步落在后面，但可能也已接近触底了。

购房签约数量以及抵押贷款申请等楼市领先指标都显示出持稳的迹象。房地产经纪人也发现一些需求上升的信号。

房地产经纪公司Redfin报告称，19个区域市场的新上市房屋3月较上年同期增加。

“3月是至少三年来首次出现同比增长，应该有助于库存短缺及负担能力相对较高的市场如芝加哥、费城和西雅图未来几个月的房屋销售，”Redfin分析师Ellen Haberle称。

“过去几周，来Redfin进行咨询的新客户数量已经增至历史高位，这暗示有需求，但许多买家仍持观望态度，等待更多选择。”

买家或许很快就会有更多选择。NAR表示，市场上的未售出房屋库存较2月增加4.7%。由于销量下滑，3月的房屋供应消化时间升至11个月高位5.2个月。通常认为6个月代表供需平衡。

首次购房者占据交易总量的30%，为一年来最高，2月时为28%。分析师和房地产专业人士认为，首次购房者的比例达到40-45%是理想的。

由于库存依然紧张，3月成屋房价中值较上年同期上涨7.9%，至六个月高位。不过，涨幅正在放缓。(完)

(编译 李爽/孙茉莉/郑茵/王兴亚；审校 张荻/徐文焰)

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