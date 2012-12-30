美国楼市和工厂数据凸显经济力道

* 成屋待完成销售增长1.7%,创两年半高位

* 中西部工厂活动12月增长,订单增加

* 数据表明经济存在基础动力

路透华盛顿12月28日 - 美国11月成屋待完成销售触及两年半高位,12月中西部工厂活动扩张,显示即便财政政策可能收紧,经济仍存在一定力道.

全美不动产协会(NAR)周五称,成屋待完成销售指数较前月上升1.7%,至106.4,为2010年4月以来的最高水平,而且表示购房合同签约数量11月连续第三个月增加.

另一份美国供应管理协会(ISM)报告显示,12月芝加哥采购经理人指数(PMI)从11月的50.4上升至51.6,高于50的荣枯分水岭.

该数据显示,第三季经济增长势头部分延续至第四季,即便企业和家庭为新年大幅增税减支的可能性做准备.

第四季以来,消费者支出、楼市、就业和几项制造业指标都相当乐观.

"进入年底之际,我们没有看到很多经济放缓的迹象,不过1月1日一切都可能改变,"RDQ Economics的首席分析师John Ryding称.

有人担心目前陷入僵局的预算谈判将不能避免"财政悬崖".

"若跌落财政悬崖且不能迅速恢复,毫无迹象显示经济能够抵御这种冲击,"Ryding称.

**楼市复苏增强**

第三季经济增长环比年率为3.1%.路透最新调查预计第四季GDP增长1.2%,增幅下滑主要是受超级风暴桑迪(Sandy)影响.

美国金融市场未就数据面做出反应,仍然聚焦华盛顿的财政悬崖谈判.

尽管芝加哥ISM调查中的就业指标12月降至三年低位,但经济分析师预计将会反弹,因新订单强劲.

"就业下降反映出11月新订单疲软,以及财政悬崖的一些影响,不过后者影响弱一些."道明证券驻纽约首席分析师Eric Green称.

成屋待完成销售数据预示楼市复苏增强.11月成屋待完成销售较上年同期增长9.8%.

楼市已在大跌后走过拐点.房屋销售及价格正在上升,鼓励开发商接下更多建筑项目.四个地区中,有三个地区的成屋再销售合约增加.南方销售持平.(完)

(编译 王丽鑫; 审校 程琳)

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