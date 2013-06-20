美国楼市和制造业数据显现经济活力

* 5月成屋销售触及三年半高位

* 费城联储6月制造业指数反弹

* 一周初请失业金人数增加1.8万

路透华盛顿6月20日 - 美国5月成屋销售触及三年半高位，大西洋沿岸中部地区6月制造业活动亦反弹，支持了美国联邦储备委员会(美联储/FED)的观点，即经济面临的风险降低。

不过周四公布的其他数据还显示，上周初请失业金人数超过预期，但增幅并不足以说明最近就业温和增长势头出现实质改变。

今年生效的加税以及政府大幅减支举措曾引发外界疑虑，担心美国经济可能大幅减缓，但实际上经济复苏愈发稳固。

“收紧财政政策的拖累效应开始消退。财政政策引发下滑的最糟糕局面已经过去，”道明证券(TD Securities)资深分析师Millan Mulraine表示。

周三时，美联储描绘了一幅相当乐观的经济图景，并称预期今年晚些时候将放慢购债刺激计划，最后到2014年年中时停手。美联储现在每个月购买850亿美元公债，盼藉此维持低利率并压低居高不下的失业率。

全美不动产协会(NAR)称，5月成屋销售跃升4.2%至年率518万户，为2009年11月以来最高水平。

与此同时，房价中值也较一年前上涨15.4%至20.8万美元，同比涨幅是2005年来最大，价格水平触及2008年7月以来最高位。

分析师表示，经济面对政府节支表现出来的韧性，大幅反映出房价上涨带来的溢出效应。房价上涨既支持了家庭净值，也鼓舞了消费者信心。

“楼市走强正要开启一轮良性循环。要不是楼市，经济不会这么好，”加州州立大学经济学教授Sung Won Sohn说。

欲浏览美国请领失业金图表，请点选：(link.reuters.com/xew34t)

欲浏览美国成屋销售图表，请点选：(link.reuters.com/cyc24t)

欲浏览Markit PMI图表，请点选：(link.reuters.com/vat64t)

欲浏览制造业数据图表，请点选：(link.reuters.com/dyq93t)

**制造业数据好坏不一**

另外，费城联储公布报告称，其制造业活动指数本月反弹至正12.5，为两年来最高水准。5月时为负5.2。

该指数超过零表明大西洋沿岸中部地区制造业扩张，其中包括宾夕法尼亚东部、新泽西南部和特拉华州。

该指数上升反映了新订单升至两年高位以及制造业就业形势出现改善。之前纽约联储制造业活动数据也出现类似反弹。

不过Markit报告则显示，6月全国制造业活动成长速度放缓。但分析师称，地区统计数据预示着下月初公布的供应管理协会(ISM)调查结果，届时数据或显示制造业活动恢复扩张。

“今年下半年，我们将看到整体成长动能呈现更明显的改善，”Mulraine说。

**就业报告**

劳工部公布数据显示，上周经季节调整后的初请失业金人数升至35.4万人。四周均值增加2,500人至348,250，分析师通常认为这样的水平意味着就业稳定增长。

“目前的请领失业金状况应表明，经济形势不错，”德意志银行证券分析师Brett Ryan表示。

该数据进一步提升美元涨势，美元指数触及两周高位。之前美联储周三的政策会议声明已经助涨美元。

周三受创的股票和公债价格则继续下滑。指标10年期美国公债收益率升至近两年高位。

上周的请领失业金数据涵盖的时间处在政府6月非农就业报告的调查时间范围内。5月至6月的调查期间，请领失业金人数增加1万人，表明就业岗位增速变化不大。

美国上月新增17.5万个非农就业岗位，失业率增加0.1个百分点至7.6%。过去12个月平均每月就业增长17.2万个。(完)

(编译 李爽/梁睿雪 审校 李婷仪)

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