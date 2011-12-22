美国11月成屋销售较前月增加 暗示楼市正在复苏

* 11月成屋销售增长4%

* 该数据为复苏站稳的最新迹象

* 2007-2010年销售数据下调14.3%

* 成屋存量减少,为2007年以来最低

路透华盛顿12月21日电---美国11月成屋销售增加,增添了经济复苏的迹象,不过更新後的数据显示房地产市场低迷程度比此前的看法严重得多.

全美不动产协会(NAR)周三称,11月成屋销售较前月增加4%,年率为442万户.

以11月的销售速度,成屋存量为258万户,相当於七个月的供应量,为2007年2月以来最低,显示成屋存量给市场造成的压力正在减轻.

销售增加及存量减少是房地产市场或在复苏的最新证据.周二公布的数据显示11月房屋开工率创一年半高位.

"楼市正在探底,那将意味着更多的国内生产总值(GDP)成长以及对消费者信心的拖累减少,"Comerica首席分析师Robert Dye表示."但我们仍有很长的路要走."

然而成屋销售的上涨却是基於更低的基数.

NAR指出,其2007年至2010年的成屋销售数据夸大了14.3%.该期间销售为平均每年442万套,而非516万套,2010年7月触底时为330万套,而非386万套,凸显了那波跌势的深度.

NAR将核算不准确归咎於房产的重复计算,建造商通过不动产经纪商出售住房以及地理人口流动等因素.

**风险无处不在**

楼市复苏将有助於为已呈现加快成长的美国经济提供支撑.在平常时期,经济学家估计美国经济中每八个工作岗位中有一个产生自住房相关活动.

NAR首席经济学家Lawrence Yun称,2011年成屋销售料总计425万套,高於上年的419万套.

**待售库存水平仍然很高**

尽管11月待售库存下降,但市场仍然浑沌不安,分析师警告止赎房产接连进入市场可能续令房价承压.

11月房价中值较10月上涨2.1%,不过较上年同期仍然下跌3.5%.

受压房产、止赎房产和短售房屋占上月销售的29%,高於10月的28%.

NAR称,上个月三分之一的成屋待完成销售合约被取消.这与10月持平,不过远高於上年同期的9%,暗示银行房贷仍然紧张.(完)

--编译 王丽鑫/石冠兰;审校 张荻/杜明霞/张若琪

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