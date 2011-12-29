美国经济正积聚动能 楼市提振成长前景

《路透早报》--2月6日
美国1月就业岗位增幅远超预期，但薪资增长情况令人失望。美国劳工部周五称，1月非农就业岗位增加22.7万个，为四个月来最大增幅。但失业率上升0.1个百分点至4.8%，薪资仅微升了3美分，表明劳动力市场仍有一些闲置。路透调查的经济学家预计，上月新增就业岗位17.5万个，失业率为4.7%。商务部发布的另外一份报告显示，12月工厂订单增加1.3%，付运量跳升2.2%，为六年来最大升幅。
* 上周初请失业金人数增加1.5万人,四周均值降至三年半低点
* 12月中西部制造业活动保持强劲
* 11月成屋待完成销售指数创一年半高位
* 数据预示经济成长积聚动能
路透华盛顿12月29日电---美国上周初请失业金人数增加,但内在趋势表明就业市场正在改善,同时地区制造业数据显示随着年底临近,经济正在积累动能.
周四公布的其他数据显示,11月成屋待完成销售指数跳升至一年半高点,成为楼市初步复苏的又一迹象.经济增长的前景由此更加明朗.
诸多迹象显示,临近年终美国经济的根基较之前预估更为稳固,因而能够更好地应对欧债危机及国内财政紧缩带来的不利影响.
"数据维持了走强基调,并表明经济在2011年即将结束时正在走上坡路,但并不预示着2012年将会强势增长,"RDQ Economics驻纽约的资深分析师Conrad DeQuadros称.
美国劳工部公布的数据显示,美国经季节调整的12月24日当周初请失业金人数增加1.5万人至38.1万人,高於分析师预估的37.5万人.
但衡量就业市场趋势的更好指标--四周平均值降至三年半低位.
另外一份报告显示美国供应管理协会(ISM)--12月芝加哥采购经理人指数(PMI)为62.5,与11月的62.6相比变化不大.
此前分析师预计这项美国中西部地区工厂活动指标12月下滑至61.该指数若高於50,意味着该地区制造业的扩张.
"考虑到汽车业在该地区的重要地位,汽车行业中的供应中断可能对本调查中的生产分项造成了轻微影响,"驻纽约德意志证券分析师Brett Ryan称.
"然而,今天的数据突显制造业的持续成长."
由於新订单指数仍强劲,未交货订单、就业及供应商交货分项指数上涨,ISM--芝加哥PMI调查表明,全国工厂活动从11月开始出现温和上升.
美国供应管理协会(ISM)将於下周二公布12月制造业指数.
其他数据显示,全美不动产协会(NAR)公布的11月成屋待完成销售指数较上月猛增7.3%至100.1,创2010年4月以来最高,分析师原先预估为只增长2.0%.
待完成销售比成屋销售领先一或两个月.
最近公布的房屋销售和建筑业数据相当乐观,表明经济中的这个最薄弱环节得到改善,但房价仍然持续走低.
经济数据抵消了欧洲相关忧虑的影响,且鼓舞投资者购买美股.美国公债价格上升,而美元指数几无变动. （完）
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美国1月就业岗位增幅远超预期，但薪资增长情况令人失望。美国劳工部周五称，1月非农就业岗位增加22.7万个，为四个月来最大增幅。但失业率上升0.1个百分点至4.8%，薪资仅微升了3美分，表明劳动力市场仍有一些闲置。路透调查的经济学家预计，上月新增就业岗位17.5万个，失业率为4.7%。商务部发布的另外一份报告显示，12月工厂订单增加1.3%，付运量跳升2.2%，为六年来最大升幅。
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