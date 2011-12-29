美国经济正积聚动能 楼市提振成长前景

* 上周初请失业金人数增加1.5万人,四周均值降至三年半低点

* 12月中西部制造业活动保持强劲

* 11月成屋待完成销售指数创一年半高位

* 数据预示经济成长积聚动能

路透华盛顿12月29日电---美国上周初请失业金人数增加,但内在趋势表明就业市场正在改善,同时地区制造业数据显示随着年底临近,经济正在积累动能.

周四公布的其他数据显示,11月成屋待完成销售指数跳升至一年半高点,成为楼市初步复苏的又一迹象.经济增长的前景由此更加明朗.

诸多迹象显示,临近年终美国经济的根基较之前预估更为稳固,因而能够更好地应对欧债危机及国内财政紧缩带来的不利影响.

"数据维持了走强基调,并表明经济在2011年即将结束时正在走上坡路,但并不预示着2012年将会强势增长,"RDQ Economics驻纽约的资深分析师Conrad DeQuadros称.

美国劳工部公布的数据显示,美国经季节调整的12月24日当周初请失业金人数增加1.5万人至38.1万人,高於分析师预估的37.5万人.

但衡量就业市场趋势的更好指标--四周平均值降至三年半低位.

另外一份报告显示美国供应管理协会(ISM)--12月芝加哥采购经理人指数(PMI)为62.5,与11月的62.6相比变化不大.

此前分析师预计这项美国中西部地区工厂活动指标12月下滑至61.该指数若高於50,意味着该地区制造业的扩张.

"考虑到汽车业在该地区的重要地位,汽车行业中的供应中断可能对本调查中的生产分项造成了轻微影响,"驻纽约德意志证券分析师Brett Ryan称.

"然而,今天的数据突显制造业的持续成长."

由於新订单指数仍强劲,未交货订单、就业及供应商交货分项指数上涨,ISM--芝加哥PMI调查表明,全国工厂活动从11月开始出现温和上升.

美国供应管理协会(ISM)将於下周二公布12月制造业指数.

其他数据显示,全美不动产协会(NAR)公布的11月成屋待完成销售指数较上月猛增7.3%至100.1,创2010年4月以来最高,分析师原先预估为只增长2.0%.

待完成销售比成屋销售领先一或两个月.

最近公布的房屋销售和建筑业数据相当乐观,表明经济中的这个最薄弱环节得到改善,但房价仍然持续走低.

经济数据抵消了欧洲相关忧虑的影响,且鼓舞投资者购买美股.美国公债价格上升,而美元指数几无变动. （完）

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