综述：美国11月房屋开工下跌 但楼市复苏的大趋势不变

焦点：万一法国周日选举结果爆冷 欧盟并没有“B计划”--外交人士
路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
路透华盛顿12月16日 - 美国11月房屋开工下跌，因独栋房屋开工在连续两个月大增后下跌，看似这只是房市逐步复苏趋势中的一段小停顿。
美国商务部周二公布，美国11月房屋开工下降1.6%，经调整后房屋开工年率为102.8万户。10月房屋开工年率被上修至104.5万户。
尽管11月房屋开工下跌，但今年头11个月房屋开工较上年同期增长7.7%。年初迄今房屋开工平均年率为99万户，上年均值为93万户。
“不能说房市表现不好，”Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff说。“美国经济成长正在不断加速，且这情况应该会持续一段时间。我们不需要强劲的楼市来推动美国经济增长。”
分析师原本预计11月房屋开工年率将从10月初值101万户上升至104万户。
周二公布的行业报告显示，美国12月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值降至53.7，增速触及11个月最低，11月终值为54.8。
尽管调查显示制造业活动增长放缓，但制造业产出等所谓的硬数据描绘出制造业欣欣向荣的景象，且无迹象显示，全球经济放缓和油价持续下滑对美国制造业造成影响。
美股在震荡交投中大涨，美国公债价格攀升。美元兑一篮子货币下跌。
薪资增长缓慢阻碍了楼市的复苏，薪资增长远远落后于房价增幅。抵押贷款利率上升也遏制了房市复苏的速度，不过，抵押贷款利率已从去年9月触及的峰值回落。
美国人组建家庭的速度很慢也对楼市复苏带来挑战，年轻的成年人失业率高企，迫使他们住在父母家中，或者和朋友或亲戚同住。
美国人组织家庭的速度目前为约每年50万户，远低于预示楼市将强劲增长的100万户以上。
不过，在就业增长加速之际，预计薪资增长将在明年提速，这会促使首次置业的买家入市，特别是年轻人，这将扶助推动经济。今年迄今房市对美国经济成长的贡献不大。
“我们认为，房市复苏提速一两档，为经济复苏提供关键的第二轮提振只是时间问题，”道明证券副首席经济师Millan Mulraine说。
独栋房屋开工下跌5.4%。独栋房屋在房市的占比最大。多户房屋开工增长6.7%，10月为下跌9.9%。
美国建筑许可下降5.2%，降幅创今年1月以来最高，11月建筑许可年率为103.5万户，之前两个月连续上升。
11月独栋房屋和多户房屋的建筑许可均下跌，但自7月以来，美国建筑许可年率一直保持在100万户之上。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
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防范股市、债市和欧元剧烈震荡的成本在本周已经飙升，因民调显示选情胶着，投资人担心会再次出现预料不到的选举结果；而这样的结果可能打乱风险资产今年强劲开局的局面。