路透调查：2015年美国楼市料将受强劲就业市场带动

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透华盛顿2月24日 - 周二的一项路透调查显示，今年美国楼市动能料将增加，因就业市场走强将抵销预期中抵押贷款利率调升的拖累。
美国房市活动自从2013年下半年出现放缓以来，便一直表现迟滞；房屋库存紧俏，加上高房价令首购族群退场观望，都压抑了楼市活动。
“我们预期今年楼市将有所起色。就业市场改善为房市带来正面效应，这只是时间迟早的问题。我们押注首购族群今年将重返市场，”芝加哥Mesirow Financial分析师David Nice表示。
这项调查预估，CaseShiller 20个大都会地区房价指数今年与明年平均将增长4.0%。
11月的路透调查对该指数的预估为2015年平均增加3.6%，2016年平均增加3.1%。
不过今年初期的房屋销售可能依旧疲弱，料在第二季回温，然后在今年剩下的时间保持畅旺。
第一季二手房销售年率预计为平均510万户，第二季料增加至517万户。
这低于11月调查时的预估数据。当时受访分析师对第一季和第二季的二手房销售年率预估分别是520万户和526万户。
周一公布的数据显示1月成屋销售挫跌至九个月低位。
路透最新的调查预估第三季二手房销售年率平均为520万户，因就业强劲成长将转化为稳健的薪资上扬。
**房贷利率温和上升**
过去三个月，美国新增就业岗位超过100万个，上一次有此佳绩需回溯至1997年。一项衡量就业市场闲置情况的重要指标--每一职缺的求职人数比率--也触及2007年12月以来新低。
就业市场情况紧俏，料将鼓励美联储在今年稍晚开始升息，这将推升房贷利率。
不过房贷利率上升的速度，可能不如先前预期得快。
这项调查预估，今年30年期抵押贷款利率平均为4.00%，2016年上升至平均4.58%。11月的调查中，这两项数据分别为4.55%与5.20%。
目前的30年期抵押贷款利率为3.76%。(完)
(编译 陈宗琦)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)