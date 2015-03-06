美国官员敦促房利美和房贷美加快出售不良贷款

两名美国政府官员周四称，该国最大的两家抵押贷款金融企业需要加快出售不良贷款。

美国财政部长房屋融资政策顾问Michael Stegman呼吁房利美(美国联邦国民抵押贷款协会)和房贷美(Freddie Mac)以程式化销售来出售不良贷款，加快减持流动性最差的资产。这两家公司均为政府发起企业(GSE)。

“GSE把主要风险转给民间市场参与者是越快越好，”Stegman在高盛的一次会议上称。他表示，通过立法改革解决政府控制的抵押贷款金融企业问题是唯一途径。

房贷美和房利美是美国最大的抵押贷款来源，在2008年接受政府救援。

联邦住房金融局(FHFA)局长Mel Watt也在此次会议上称，对房利美和房贷美的要求是，“在2015年以负责任的方式，付出巨大努力减少持有的严重不良贷款。”

Stegman所指的是一个被他称为尖端计划的研发共同证券化平台(CSP)计划，他认为CSP可让GSE的证券化基础设施更加现代化。不过他表示，这一想法成功的最佳方式，是引入其它股东。

“扩展CSP合资企业的管理，引入非GSE股东，都是为了向更可持续的金融系统转变，”Stegman称。(完)

(编译 王丽鑫；审校 李婷仪)

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