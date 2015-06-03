调查：美国楼市料可经受住预期中的美联储升息

路透纽约6月2日 - 路透调查周二显示，美国楼市料可承受得起预期中的美国联邦储备委员会(FED)升息进程，而今年房价涨幅可能较强劲。

路透访问32位分析师，其中28位称有信心美国楼市可以顶住预期中的美联储升息，有三位表示“非常有信心”，仅有一位没有信心。

“就算美联储升息，利率也将是缓步攀升的，目前利率相比历史均值非常低，升息之后仍是相当宽松。”Mesirow Financial分析师David Nice说。

预估中值显示，房价今年料将上涨5.0%，2016年料上升4.5%。

这些预估值高于2月时的调查。当时分析师预估，标准普尔/Case Shiller的20个大都会地区房价指数在今年和明年将上升4.0%。

不过，受访分析师对于经济是否对楼市活动反应敏感莫衷一是；此外，美国4月房屋开工劲扬20%究竟是代表强劲反弹抑或是季节性效应，分析师对此看法也分歧。

美国4月房屋开工跳升至近七年半最高，建筑许可急增。

本次路透调查显示，第二季二手房销量平均年率预计为510万户，第三季预计将持续上升至520万户。前一次路透2月调查时的结果，第二季和第三季的预估分别是517万户和520万户。

分析师预估，今年30年期抵押贷款平均利率为3.90%，2016年将升至4.50%。2月调查时，分析师对此的平均预估值分别是4.00%和4.58%。(完)

(编译 李婷仪 审校 王丽鑫)

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