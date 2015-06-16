综述：美国5月房屋开工骤降 但建筑许可猛增至八年高位

路透华盛顿6月16日 - 美国5月房屋开工在前月急增后回落，但建筑许可猛增至近八年高位，表明楼市增长潜力不容小觑。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员可能会承认楼市正在稳步改善，因房价和房屋销售不断增长。美联储将在周二和周三举行为期两天的政策会议。

美联储决策者已多次指出，楼市是美国经济复苏过程中的薄弱环节之一。市场预计美联储将在今年晚些时候升息。自2008年12月以来联储一直将短期借贷利率保持在近零水平。

美国商务部周二称，5月房屋开工回落11.1%，经季节性调整后年率为104万户。这部分回吐了4月的巨大涨幅。4月房屋开工年率被上修至117万户，为2007年11月以来最高，前值为114万户。

分析师之前预计，5月房屋开工年率降至110万户。

5月建筑许可猛增11.8%，年率为128万户，为2007年8月以来最高水平。5月建筑许可连续第二个月增长，且自去年7月以来一直保持在100万户之上。

数据公布后，美元兑欧元扩大涨幅。美国公债价格基本持稳。

房屋建筑活动在严冬大幅放缓后重拾动能，有迹象显示，建筑活动今年将加速，因就业市场供应收紧刺激薪资强劲增长，并促使年轻一代的成年人搬出父母的地下室，购置自己的房屋。

周一公布的一项调查显示，6月房屋建筑商信心增强，触及九个月高位，衡量当前房屋销售和购房者流量的数据稳健增长。

分析师预计，楼市的增长将足以吸收因制造业成长停滞所造成的部分闲置，并支撑经济成长。

独栋房屋开工上月回落5.4%，年率为68万户。独栋屋在楼市的占比最大。波动性较大的多户房屋开工上月急跌20.2%，年率为35.6万户。

四个地区的房屋开工均下滑，东北部地区房屋开工在4月劲扬后骤降26.5%。房屋建筑活动最活跃的南部地区回落5.0%。

5月独栋屋建筑许可攀升2.6%，至去年12月以来最高水平。多户房屋建筑许可猛增24.9%。

五户或以上房屋的建筑许可增至1990年1月以来最高。租房需求推动多户房屋建筑许可急增，因更多的人放弃购房的打算。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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