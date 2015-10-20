美国9月房屋开工增加6.5% 因对出租公寓的需求强劲

路透华盛顿10月20日 - 美国9月房屋开工大幅增加，因对出租公寓的需求强劲，表明尽管经济增长步伐放缓，但房屋市场持续稳步改善。

美国商务部周二称，房屋开工增加6.5%，经季节调整后年率为121万户，连续第六个月超过100万户，显示房屋市场正经历持续性复苏。

路透调查的分析师预计9月新屋开工年率为115万户。

由于全球需求疲软和美元走强拖累出口，经济少有亮点，房屋市场成为其亮点之一。企业试图减少库存增加，能源领域资本支出疲弱，也拖累经济下滑。

经济活动突然紧急刹车，预计第三季增长年率低于1.5%。第二季增长3.9%。

尽管住宅建筑只占国内生产总值(GDP)的不到3%，但房地产对经济有广泛的影响，房屋价格上涨能够推高家庭财富，因此支撑消费者支出。

美元兑欧元下滑，美国公债价格基本持平。

多户房屋开工急升18.3%，年率为46.6万户，为自6月以来的最高水平，受益于出租公寓需求强劲，由于房屋价格过高及贷款压力过重，千禧一代无法承受购买自己的房屋。

占市场份额最大的独栋屋开工率微涨0.3%，年率为74万户。分析师称，独栋屋受到土地和劳工短缺的影响。

房屋建筑活动最活跃的南部地区房屋开工增加0.6%，至2007年10月以来的最高水平，而西部房屋开工创2007年7月以来最高水平。

尽管9月建筑许可下跌5%，至110万户，为六个月的低位，但下跌可能是暂时的，因房屋开发商的信心强劲。

周一的调查显示，10月房屋开发商的信心指数升至接近10年高位，开发商对当前的销售状况以及未来六个月的预期感到乐观。

9月独栋屋建筑许可下滑0.3%，多户房屋建筑许可下跌12.1%，五户及以上多户房屋建筑许可跌至2014年12月来的最低水平。

南部独栋屋建筑许可升至2008年1月来的最高水平。(完)