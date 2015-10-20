美国9月房屋开工增加6.5% 因对出租公寓的需求强劲

特朗普当选后美国股市涨声响起 但就任后表现仍有待观察
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
路透华盛顿10月20日 - 美国9月房屋开工大幅增加，因对出租公寓的需求强劲，表明尽管经济增长步伐放缓，但房屋市场持续稳步改善。
美国商务部周二称，房屋开工增加6.5%，经季节调整后年率为121万户，连续第六个月超过100万户，显示房屋市场正经历持续性复苏。
路透调查的分析师预计9月新屋开工年率为115万户。
由于全球需求疲软和美元走强拖累出口，经济少有亮点，房屋市场成为其亮点之一。企业试图减少库存增加，能源领域资本支出疲弱，也拖累经济下滑。
经济活动突然紧急刹车，预计第三季增长年率低于1.5%。第二季增长3.9%。
尽管住宅建筑只占国内生产总值(GDP)的不到3%，但房地产对经济有广泛的影响，房屋价格上涨能够推高家庭财富，因此支撑消费者支出。
美元兑欧元下滑，美国公债价格基本持平。
多户房屋开工急升18.3%，年率为46.6万户，为自6月以来的最高水平，受益于出租公寓需求强劲，由于房屋价格过高及贷款压力过重，千禧一代无法承受购买自己的房屋。
占市场份额最大的独栋屋开工率微涨0.3%，年率为74万户。分析师称，独栋屋受到土地和劳工短缺的影响。
房屋建筑活动最活跃的南部地区房屋开工增加0.6%，至2007年10月以来的最高水平，而西部房屋开工创2007年7月以来最高水平。
尽管9月建筑许可下跌5%，至110万户，为六个月的低位，但下跌可能是暂时的，因房屋开发商的信心强劲。
周一的调查显示，10月房屋开发商的信心指数升至接近10年高位，开发商对当前的销售状况以及未来六个月的预期感到乐观。
9月独栋屋建筑许可下滑0.3%，多户房屋建筑许可下跌12.1%，五户及以上多户房屋建筑许可跌至2014年12月来的最低水平。
南部独栋屋建筑许可升至2008年1月来的最高水平。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
路透华盛顿1月20日 - 即将上任的美国新一届总统特朗普主张减税、放松管制、加大联邦支出，这是一剂医治经济停滞和严重失业的经典药方。
路透台北1月20日 - 全球化原本被奉为国际贸易关系的圭臬，但保护主义日益抬头，加上特朗普正式上任、英国选择硬脱欧，我们眼下正在见证全球化的历史性转折。