综述：美国10月房屋开工触及七个月低位 但无碍美联储升息前景

路透华盛顿11月18日 - 美国10月房屋开工降至七个月低位，受多户房屋建筑大减拖累，不过建筑许可激增表明，房屋市场基础仍然稳固。

尽管商务部周三公布房屋开工活动减少，意味着第四季初住宅投资温和，但并没有改变美国联邦储备委员会(美联储/FED)下月将升息的看法。

“整体上该行业基本面仍然强劲。新建家庭在增加，新屋需求正超过供给，开发商信心仍然接近10年来最高点，”苏格兰皇家银行首席经济分析师Michelle Girard称。

商务部称，经季节调整后10月房屋开工下滑11%，开工年率为106万户，为3月以来最低。10月数据标志着房屋开工连续第七个月维持在100万户以上，持续时间为2007年以来最长。10月建筑许可增长4.1%，年率为115万户。

美国抵押贷款银行协会(MBA)报告显示，截至11月13日止当周房屋抵押贷款申请较前一周跳增6.2%。该报告亦突显出房市的基本力道。

在10月疲软房市数据出炉后，巴克莱将第四季国内生产总值(GDP)环比年率预估下调0.1个百分点至成长2.2%。

在过去六季的每一季当中，房市均对GDP增长做出贡献，第三季时对1.5%的增幅贡献了0.2个百分点。

“房屋建筑可能不会让美联储不升息，但这将是其最大隐忧。美联储官员们表示，他们希望这次复苏能够见到更多的投资支出，他们实际意指住房建筑方面，”MUFG Union Bank首席金融分析师Chris Rupkey表示。

美联储官员周三继续暗示12月可能升息，七年来首次将利率从近零水平提升。尽管担忧市场将有剧烈反应，但美联储两名官员满怀信心，认为他们有能力顺利展开升息。

美国股市上涨，标普房屋建筑指数.SPLRCHOME上涨2.15%。美国最大的房屋建筑商D.R. Horton Inc (DHI.N)股价走升1.69%。第二大建商Lennar Corp (LEN.N)则涨2.22%。

美元指数持平，美国中长期公债价格缩减跌幅。

**土地和劳动力短缺**

经济学家原本预测上月房屋开工年率降至仅116万户的水平。许多人认为10月的疲弱表现和土地以及劳动力短缺有关，房屋营建商之前已经谈到过这些限制因素。

在房屋市场中占比中最大的独栋房屋项目开工10月下降2.4%，年率为72.2万户。在营建商最多的南部地区，开工活动下滑6.9%，拖累了独栋房屋的开工数字。不过这类房屋在东北部、中西部和西部地区的开工上升。

较为波动的多户房屋开工数量减少25.1%，年率为33.8万户。

独栋房屋建筑许可上月增长2.4%，至2007年12月以来最高。南部独栋房屋建筑许可也触及2007年12月以来最高。多户房屋建筑许可增长6.8%。

“10月许可申请高于开工，过去三个月中许可一直略为领先于建设速度，因此如果11月建房活动强劲反弹，也并不意外，”Naroff Economic Advisors的首席经济分析师Joel Naroff说。

美国房屋开工/建筑许可图表：link.reuters.com/mek83w

美国抵押贷款图表：link.reuters.com/guv37s)