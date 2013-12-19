美国成屋销售和初请失业金数据意外疲弱 为经济形势蒙阴

* 11月成屋销售较前月下滑4.3%

* 上周初请失业金人数增加1万人，达到3月以来高位

路透华盛顿12月19日 -美国11月成屋销售触及将近一年低点，上周的初请失业金人数也意外上升，给本来趋于亮丽的经济形势抹上了一丝阴影。

全美不动产协会(NAR)周四公布，美国11月成屋销售较前月下滑4.3%，年率为490万户，为去年12月以来低点，且为连续第三个月下降。

另一份由劳工部发布的报告显示，上周经季节调整后初请失业金人数增加1万人达到37.9万人，为3月以来最高。

就在之前一天，美国联邦储备委员会(美联储/FED)对经济投下信任票，宣布自1月开始削减目前每月850亿美元的购债规模。

美联储认为经济前景和就业市场面临的风险“已更加接近均衡。”

“这不是很好。我们必须看看目前会有什么进展。很明显，在昨日决定后，美联储不会很看重这些(初请失业金)数据，”NaroffEconomic Advisors总裁Joel Naroff说。

接受路透访问的分析师此前预估，11月成屋销售年率或降至503万户，上周初请失业金人数或降至33.4万人。

华尔街股市下滑，昨日曾大幅上涨。美国公债价格下跌，美元兑一篮子主要货币上扬。

初请失业金相关图表：link.reuters.com/cyc24t

成屋销售相关图表：link.reuters.com/cyc24t

**持续性复苏**

利率自春季以来走升损及楼市销售，房价不断上涨也让部分购房者望而却步。

但楼市整体复苏势头未变，家庭成员数量自数十年低位稳步上升刺激了需求，并鼓励建筑商承接新项目。

11月成屋均价较上年同期上涨9.4%，至196,300美元。

“我们认为没有理由担心楼市复苏的可持续性，因为之前的疲态可能完全是因为今年稍早抵押贷款利率大幅回升，”道明证券资深分析师Millan Mulraine称。

失业金请领数据继续受到季节性波动因素的干扰。目前很难就感恩节和圣诞节假期造成的季节性波动影响做出调整。

其它已公布的就业数据表明，就业成长力道增强。

上周请领失业金数据时间涵盖12月非农就业调查期。11月和12月调查期间请领失业金人数增加5.3万人，但季节性波动降低了其在预测非农就业增长时的可靠性。

10月和11月非农就业强劲增长。11月失业率降至五年低点7.0%。

还有一份报告显示，12月美国大西洋沿岸中部地区的制造业也活动略微加速，受订单大增以及该地区就业市场形势改善推动。

费城联储称12月大西洋沿岸中部地区制造业活动指数由前月的6.5升至7.0。该指数超过零表明制造业扩张。(完)

(编译 李爽 审校 杜明霞)

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