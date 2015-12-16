综述：美国房屋开工跳增表明经济强劲 但工业生产下滑

路透华盛顿12月16日 - 美国11月房屋开工自七个月低位反弹，建筑许可升至五个月高位，展现经济强劲迹象。美联储在经过多年的宽松货币政策后，开始调升利率。

美联储周三将利率上调25个基点至0.25%-0.50%，为九年半来首见，这等于为经济投下信任票。

“升息有强烈的暗示效果，即表明美国经济坚稳...而且将不会阻碍经济扩张，”Credit Union National Association首席分析师Perc Pineda表示。

商务部表示，11月经季节调整后的房屋开工跳增10.5%，年率为117万户。建筑许可则增加11%至年率129万户，为6月以来最高。

由于建筑许可年率超过了房屋开工年率，未来几个月房屋建设可能继续受到支撑。

美联储表示，“房市进一步好转”。借贷成本上升不大可能扼杀楼市复苏，因美联储表明收紧周期将是“循序渐进的”，因此按历史标准，利率将维持在低位。

虽然房市欣欣向荣，但工业部门继续受到强势美元、库存投资下降、以及能源企业因应油价持续低迷而削减支出的打击。

美联储在另一报告中表示，11月工业生产下滑0.6%，因天气异常温暖，导致公共事业需求大幅下降。

工业生产连续第三个月下降，也因为油气钻探骤减拖累矿业生产再次大幅下降。制造业生产持平，但汽车生产自8月以来首次下降，是制造业令人担心的信号。

美国股市收高，标普房屋建筑类股指数.SPLRCHOME上扬2.8%。美国最大房屋建筑商D.R. Horton(DHI.N)大涨2.54%。美元指数.DXY走坚，美国公债US10YT=RR价格则下滑。

美国房屋开工/建筑许可图表：link.reuters.com/mek83w

美国工业生产/产能利用率图表：link.reuters.com/var62w

(完)