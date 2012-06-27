4月美国房价连续第三个月上升 但消费者信心减弱

* 4月房价上涨0.7%

* 6月消费者信心连续第四个月下滑

* 标普认为经济二次衰退概率为20%

路透纽约6月26日电---4月美国房价连续第三个月上升,是美国房市复苏力道加强的最新佐证.

但是周二另一份报告显示,6月消费者信心降至五个月最低,因美国人对经济的预期变差,这显示出整体经济仍然面临困难.

4月标准普尔/Case-Shiller房价指数经季节调整後较前月上升0.7%,超越分析师预估的增长0.4%.

同比来看,4月房价下滑1.9%,好於分析师预估的下滑2.5%,也强於3月的同比下滑2.6%.

六年前房市崩盘,房价暴跌超过30%.近期数据显示房市终於触底,库存较少且在纪录低位的抵押贷款利率鼓励买房.

FTN Financial的首席分析师Chris Low称,"本轮周期的房市复苏极慢,但是确实在复苏."

4月价格上涨,标志着自2009年中至2010年初房价受到购房人的减税举措提振以来的最长一次连续逐月上涨.

Low表示,"与2010年首次购房者减税举措提振销售不同,此次房价上涨得到的政府帮助有限."

但楼市距离完全复苏仍有很长的一段路,受到大量潜在止赎、严格的信贷限制和低迷需求的制约.

RBC Global Asset Management首席分析师Eric Lascelles称,"复苏在继续,最终楼市将恢复正常.这仍需要许多年的时间,但房价开始上涨令人鼓舞."

标准普尔/Case-Shiller房价指数的联合编制者Robert Shiller则并不确信房价确实已经企稳,称房价回升令人鼓舞但下结论为时过早.

"迄今为止,房价已经跌了六年,六年来人们一直在问我这个问题,总有情况即将好转的感觉,"Shiller对Reuters Insider表示.

"现在我认为情势确实将好转的可能性真的变大了."

浏览4月标准普尔/Case-Shiller美国房价指数的图表,请点选:(link.reuters.com/wyk98s)

浏览美国6月消费者信心指数的图表,请点选:(link.reuters.com/mam98s)

在房地产市场走坚之际,就业市场迟滞和欧债危机却令整体经济步履维艰.

美国经济谘商会周二公布,6月美国消费者信心指数降至62.0,为1月以来的最低位,逊於分析师的预估.5月数值下修为64.4.

消费者对现状的评估改善,但对未来六个月的预期就没那麽乐观.预计未来几个月商业状况或就业将改善的人减少.

Lascelles称,"他们更加害怕未来.考虑到欧洲问题、财政悬崖及未来六个月将出现的所有各种各样的挑战,我也认为有理由担心."

消费者信心指数自2月触及纪录高位以来,已下跌了近10点.消费者支出占美国经济活动的约70%.

High Frequency economics首席美国经济学家Ian Shepherdson表示,预期指标易受股市和汽油价格影响,但是由於存在时滞,无法确定较悲观的观点是否反映了年初股市下跌或是油价上涨的影响.

"无论如何,鉴於本月股市有所反弹且汽油价格大跌,(预期指标)未来可能不会进一步下跌."

数据给金融市场造成的影响不大,因投资者将注意力放在本周稍晚的欧盟峰会上.

里奇蒙联邦储备银行的报告显示,大西洋沿岸中部地区6月制造业活动缩减.

纽约和费城等其他地区报告亦显示当月制造业活动疲弱,预示定於7月初公布的全美制造业报告料表现不佳.(完)

--编译 田建华/张荻/兰秀娟/洪曦;审校 张涛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。