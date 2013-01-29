美国11月房价指数上涨 创2006年以来最大同比涨幅

* 11月房价上涨,创2006年以来最大同比涨幅

* 1月消费者信心下降,受税收忧虑冲击

* 第四季住房自有率下滑

路透纽约1月29日 - 11月美国房价上涨,较上年同期涨逾5%,创下2006年8月以来的最大同比涨幅,而当时楼市开始崩溃.

周二公布的消费者信心数据则不那么鼓舞人心,降至逾一年来的最低位.美国民众对经济前景及其财务前景变得更为悲观,因很多民众所需支付的税金增加.

11月标普/Case-Shiller 20个大都会地区房价指数经季节性调整后较前月上升0.6%,符合分析师预估,是楼市正在复苏的最新迹象.

20个城市的房价同比上涨5.5%,为逾六年以来最大同比涨幅.

随着房价上涨且存量下降,楼市去年成为经济亮点,该部门料在2013年对经济增长作出贡献.

"我们看到的确实是整体经济逐渐好转,"Chase Private Client首席经济分析师Anthony Chan称.

Anthony Chan称,房价上涨以及近期股市走强应缓冲加税对消费者的影响,下半年支出应会好转.

利率处于历史地位,亦吸引购房者.美国联邦储备理事会(美联储, FED)最新激励举措,购买包括抵押贷款支持债券在内的资产,帮助维持低利率.

美联储周二召开会议,周三将公布声明.

这是房价连续第十个月上涨.去年房价涨势超过2009和2010年连续九个月上涨的纪录.

另一份政府数据显示,第四季拥有房产的人数比率由前季的65.5%下降至65.4%,突显复苏之路要历经坎坷.

经济谘商会数据显示,1月消费者信心指数降至58.6,为2011年11月以来最低,降幅超过预期.

该数据公布后,美股的微弱涨幅即刻回吐,但午后时段股市大多时候呈上扬走势.

经济谘商会消费者预期指数也跌至2011年10月以来最低59.5,现况指数则滑至57.3.

消费者对就业市场的看法也趋弱,持"工作难找"看法的人数自9月以来首次上升.

分析师称,这种悲观态度应不会持续太久,只要华府就预算问题达成协议,信心就可能回升.(完)

(编译 王翔琼/王丽鑫/李爽; 审校 王丽鑫/)

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