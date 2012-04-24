美国房屋价格略见趋稳迹象

资料图片显示，加利福利亚一名建筑工人在工作。美国房屋市场略见趋稳迹象，一项周二公布的调查显示2月房屋价格在10个月来首次上涨；在此同时，一项上月的消费者信心指标较初值下修。 REUTERS/Mike Blake

* 2月经季节调整的房价10个月来首次上涨

* 4月消费者信心微降

* 3月新屋销售下跌,前几个月销售上修

路透纽约4月24日电---美国房屋市场略见趋稳迹象,一项周二公布的调查显示2月房屋价格在10个月来首次上涨;在此同时,一项上月的消费者信心指标较初值下修.

2月标准普尔/Case-Shiller的20个大都会区经季节调整房价综合指数较前月上升0.2%,符合分析师预估.

这是该指数2011年4月来首次上升.在可回溯至2010年5月的一连串跌势後,这次的上涨本身有些反常.

然报告远远算不上暗示受创严重的房市问题已结束.报告称,全美房屋均价回到2002年底水准,因未经季节调整的20个都市指数下跌0.8%至134.20,为2002年10月以来最低.

"即使从今天的数据看来,今年房价前景最多也就是持平而已,"RBC Capital Markets驻纽约的首席美国分析师Tom Porcelli说.

"就如同我们在扭转供需失衡方面取得的进展一样,目前想聚集任何动力仍然是项挑战."

房价指数共同制作人Robert Shiller说,楼市可能持续维持疲软,也许得花上一代人、甚至更长久的时间才能反弹.

"我担心的是,在我们有生之年恐怕无法见到真正的大反转,"Shiller在Reuters Insider中表示.

美国经济谘商会数据显示,4月消费者信心指数略下滑至69.2,而3月数值下修为69.5.

对於未来一年的物价通胀预期从6.2%降至5.8%.3月通胀预估初值为6.3%,是2010年5月以来最高.

数据公布後,华尔街股市并没有太大的反应,早盘稍晚时公布的企业财报提振了股市.

几份美国大型制造商周二公布的财报超出华尔街预估,因国内需求回升,帮助抵消了欧洲经济疲弱和中国经济成长放缓的影响.

另一份政府公布的报告显示,3月新独栋房屋销售降至四个月来的最低,但此前三个月的销售被上修.

商务部表示,3月新屋销售较上月下降7.1%,经季节调整後的年率为32.8万户.2月修正後为35.3万户,为2009年11月来最高,前值为31.3万户.

"楼市的情况仍极为疲弱,但有一些很微妙而不太负面的迹象,表明楼市企稳,"4Cast分析师Sean Incremona称.

欲浏览房价相关图表,请点击:(link.reuters.com/wuw77s)

欲浏览新屋销售相关图表,请点击:(link.reuters.com/myw77s)

房价自开始崩盘以来已过去六年,楼市仍是美国经济的软肋.止赎持续,信贷收紧以及缺乏买家已令楼市处境岌岌可危.

分析师表示,距离出现有意义的楼市复苏仍有一段很长的路要走,并且将显示出区域差距,部分地区的改善速度快於其他地区.

疲弱的楼市也一直是美联储的心病.该央行周二开始为期两天的会议,投资者将密切关注其是否将祭出更多经济刺激措施的蛛丝马迹.

美联储将於周三发表声明.自2008年底以来,美联储一直维持利率在近零水平,并购买超过2万亿(兆)美元的长期债券,作为提振美国经济复苏努力的一部分.

美联储已表示,将至少维持超低利率至2014年.

**亚特兰大和拉斯维加斯房价下跌**

美国2月标准普尔/Case-Shiller房价指数较上年同期下滑3.5%,好於1月的同比滑落3.8%.该数据涵盖20座城市.

经季节调整後,七座城市的房价下跌,两座城市持平.未经季节调整数据显示,16个地区的房价进一步下挫.

而拉斯维加斯和亚特兰大的房价均回到1996年12月的水平.(完)

--编译 张若琪/李婷仪/王翔琼/肖群英;审校 徐文焰

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