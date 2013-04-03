美国3月SUV及皮卡销售跳增 受房市复苏提振

2012年6月26日在佛罗里达拍到的一辆SUV驶过的资料图片。 REUTERS/Phil Sears

路透底特律4月2日 - 主要汽车生产商周二表示，美国3月运动型多功能车(运动休旅车,SUV)及皮卡销售跳增，受到房价上涨及房屋建筑增加所带动。

3月轻型新车销量增加3.4%，年率达1,527万辆，符合分析师的预期。此为汽车业连续第五个月销售年率超过1,500万辆。

通用汽车(GM.N)表示，房市走强协助其对小型企业的销售成长了近三分之一。美国第二大汽车厂商福特汽车(F.N)则公布其F系列皮卡销量增加了16.3%。

“房市正全面展开复苏，”福特资深美国分析师Jenny Lin对记者和分析师表示。

在拖累整体经济数年以后，美国楼市正开始为经济成长做出贡献。通用汽车和福特汽车高管表示，房屋升值帮助增强了美国消费者购买新车的信心。

美国1月20个大城市房价较上年同期上涨8.1%，为2006年6月以来最大同比增幅。与此同时，美国建筑商增加今年的新屋开工量，刺激了卡车销售。

通用汽车将在大约一个月时间内推出重新设计的Chevrolet Silverado和GMC Sierra 2014年款汽车。福特汽车也正计划明年重新设计旗下F-150汽车。

这些高管还称，被压抑的需求得到释放，以及融资选项增多也帮助刺激了销售。美国仍在使用的汽车平均车龄超过11年，为纪录高位，此外许多消费者已无法再推迟换车计划。

**复苏之路仍不平坦**

汽车每月销量是经济健康状况的先行指标。汽车行业正处于自经济下滑中复苏的第四个年头。经济滑坡曾导致通用汽车和克莱斯勒在2009年申请破产保护。

通用汽车3月卖出245,950辆汽车，较上年同期增加6.4%，但低于至少三个预估。福特汽车3月销量同比增长5.7%至236,160辆，强于预估，且为2007年5月以来最佳单月表现。

通用汽车的跨界车(crossover)销量亦增长31%，比如雪佛兰Traverse。福特汽车SUV车型销量亦增长15.4%，比如Escape。

丰田汽车(7203.T)3月在美国销量增长1%至205,342辆。美国第三大汽车制造商--克莱斯勒3月销量增长5%至171,606辆，为2007年12月以来最佳单月表现。

“如果我必须用一个词来形容这个月的话，那就是'哇'！”丰田美国主管Bob Carter说。

日产(Nissan)的Altima在3月意外超越丰田凯美瑞(Camry)成为美国市场最畅销的中型四门轿车。两款车型的销量相差100辆。

Carter承认，丰田最近没有像其它竞争对手那样重新设计凯美瑞。但他表示，凯美瑞仍有望连续第13年成为这个类别中销量最好的车型。

美国是全球最强劲的汽车市场之一，而且对大型汽车制造商来说变得愈发关键，因为欧洲汽车销量大降。就拿西班牙来说，周二公布的数据显示，该国3月汽车销量下降13.9%。

通用汽车仍将今年美国汽车销量预估维持在1,550万辆，是从2007年美国经济陷入衰退之前到现在这段时间内的最高水平。

过去几年来汽车行业迅速复苏，令该行业成为经济复苏不确定时期的一个亮点。但TrueCar.com分析师Jesse Toprak表示，如此大幅的涨势很难持续。

“今年过后，情况会变得有点棘手，”他说。“达到1,650万辆要比达到1,550万辆更难。可能要再花几年时间才能到那个水平。”(完)

(编译 戴素萍/许娜/侯向明/梁睿雪 审校 张荻/程琳)

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