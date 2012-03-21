美国房屋销售数据显示楼市稳步好转

* 2月房屋销售下滑0.9%,1月销售上修

* 房价较上年同期上涨0.3%,为一年多来首次上升

* 房屋库存增加,数据仍显示复苏

路透华盛顿3月21日电---美国2月房屋销售下滑,但1月数据上修,且房价在15个月以来首次同比上升,显示楼市稳步好转.

全美不动产协会(NAR)周三称,2月成屋销售较1月下滑0.9%,不过仍然创2010年5月以来第二高.

"我们开始缓慢好转.有些激励人心的消息,但没有能真正扭转房市所需的戏剧性变化,"Madden Real Estate Ventures的主管Mitchell Hochberg称.

房地产经纪人称,劳动力市场需要大幅增强,银行必须放宽放贷条件,决定性的复苏才能生根.银行的放贷条件每月导致大约三分之一的合约被撤消.

就业岗位增加在最近几个月已有所升温,过去三个月合计增加73.4万个.但失业率仍高达8.3%.

尽管上个月房屋销售数据疲弱,但房屋价格中值同比上升0.3%至156,600美元,是2010年11月以来首次录得年度增幅,从而为崭露头脚的复苏增添佐证.

周二公布的数据显示,2月房屋建筑许可升至近三年半高点,而周五料将公布2月新屋销售增加.

一些分析师表示,针对2月多出的一天进行的数据调整,可能导致了上月销售意外下滑.路透访问的分析师原预计,成屋销售年率为462万户.

"用去年的季节性调整因素代替今年闰年的季节性调整因素,成屋销售较前月可能实际增长3.0%至477万户,"野村证券分析师Ellen Zentner表示.

该数据对美国金融市场带来的影响甚微,尽管美国公债价格显示一些市场人士进行避险交易.

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浏览美国成屋销售图表,请点击:(link.reuters.com/rab37s)

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浏览美国房屋市场图表,请点击:(r.reuters.com/pum86s)

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**房屋销售趋升**

美国房屋转售年率自去年7月触及约405万户的底部以来,基本上趋於稳定.

与去年2月相比,成屋销售上升8.8%.

摩根大通分析师Daniel Silver指出,"异常温暖的冬季或许促进了近几个月的成屋销售,但我们认为这并不是推升销售的唯一因素,"

"在反常气候开始前,房屋销售升温的趋势就已启动,我们并不认为,气温异常与冬季成屋销售之间在统计学上存在明显的关联."

但楼市复苏之路将不会非常平坦,按揭贷款利率最近几周攀升.上周房贷需求下滑,部分原因是对利率上升作出反应.30年期定期按揭贷款利率上周升高13个基点,平均利率达到4.19%.

上月各地房屋销售情况好坏不一,其中东北部和西部地区销量大幅下滑,中西部和南部地区销量增加.

未售出房产过多,打压房价,继续拖累楼市.

上月,市场上的未出售房屋库存增加4.3%至243万户,相当於6.4个月的供应量,高於1月的6.0个月.这些数据未经季节调整.

经季节调整的未出售房屋库存从1月的6.6个月小幅降至6.5个月.六个月的供应量被普遍视为理想水准,高於这个水平则预示房价下跌.

房屋库存目前远低於2007年7月触及的峰值404万户,在某些未受到衰退严重影响的地区,实际上供应短缺.

另一份来自CoreLogic的报告显示,处於止赎过程中的房屋数量1月较上年同期下降11.1%至160万户,相当於六个月的供应量.(完)

--编译 王丽鑫/王祥琼/张群英/王兴亚;审校 张涛/徐文焰

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