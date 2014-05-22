综述：美国房产市场好转 就业市场坚挺

路透华盛顿5月22日 - 美国4月成屋销售上扬，市场房屋供给触及近两年高位，为房市带来复苏的吉兆。

全美不动产协会(NAR)周四发布，4月成屋销售增加1.3%，年率达465万户，为九个月来第二个月出现上扬。

尽管表现略逊于分析师预估的468万户，这仍意味着房市在2013年下半年因抵押贷款利率及房价高涨而步履踉跄后，目前正站稳脚跟。

“这份报告为房市复苏可能在回升边缘提供首道关键的证据，”道明证券分析师Millan Mulraine指出。

成屋销售年率仍比去年7月创下的538万户峰值下滑15%，与去年4月相比则减少6.8%。

楼市是美国联邦储备委员会(美联储/FED)希望通过月度购债计划提振经济的一个主要渠道。房屋市场疲弱促使美联储主席叶伦警告称，这可能削弱经济。

昂贵的住房贷款和不断攀升的房价迫使首次置业者缩手。原先购买住宅并租赁出去的投资者也已退却。

虽然严冬压制了楼市活动，不过待售房屋稀少也抑制了需求。随着就业增长和整体经济加速，2014年余下时间的房屋销售料将逐步上升。

周四发布的其他报告显示，美国制造业活动在5月加速，金融数据公司Markit公布的5月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至56.2，4月终值为55.4。

就业市场数据显示，上周初请失业金人数增加2.8万人，达到32.6万。不过初请失业金人数四周均值仅增长1.05万人，表明该市场基本趋势仍保持强劲。

图表：

美国成屋销售：link.reuters.com/cyc24t

美国一周初请失业金：link.reuters.com/xew34t

**就业市场持坚**

"初请失业金人数仍持于区间内，暗示就业市场情况表现平稳，近期就业增速将会持续，"Plante Moran Financial Advisors首席投资长Jim Baird说道。

美股温和上涨，美元指数持坚。美国现货公债价格下滑。

表现坚挺的就业市场以及抵押贷款利率的下滑，应会有助于刺激房地产业的需求。上周，30年期抵押贷款固定利率创下11月来最低。

此外，还有更多理由值得对房屋市场保持乐观。

4月待售房屋库存较上年同期增加6.5%至229万户。这是自2012年8月来最高。房价中值增长5.2%，为2012年3月以来最缓增速。

“该报告最大的亮点是房屋库存的增加，今年初待售房屋的减少同时抑制了买卖双方。”Quicken Loans副总裁Bill Banfield说道。

4月成屋供给量增加至5.9个月，为2012年8月来最高，3月为5.1个月。六个月的供给通常是供需之间的最佳平衡点。(完)

(编译/审校 龚芳/徐文焰/孙茉莉)

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