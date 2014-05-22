综述：美国房产市场好转 就业市场坚挺

《路透早报》--4月22日
--周五投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。大多数民调显示，中间派候选人马克龙和极右翼领袖勒庞将进入5月7日进行的第二轮投票，但保守派菲永和极左翼候选人梅朗雄的支持率也落后的不多。这导致欧元兑美元、日圆和瑞郎下跌，美债价格上涨，美股小幅收低。
路透华盛顿5月22日 - 美国4月成屋销售上扬，市场房屋供给触及近两年高位，为房市带来复苏的吉兆。
全美不动产协会(NAR)周四发布，4月成屋销售增加1.3%，年率达465万户，为九个月来第二个月出现上扬。
尽管表现略逊于分析师预估的468万户，这仍意味着房市在2013年下半年因抵押贷款利率及房价高涨而步履踉跄后，目前正站稳脚跟。
“这份报告为房市复苏可能在回升边缘提供首道关键的证据，”道明证券分析师Millan Mulraine指出。
成屋销售年率仍比去年7月创下的538万户峰值下滑15%，与去年4月相比则减少6.8%。
楼市是美国联邦储备委员会(美联储/FED)希望通过月度购债计划提振经济的一个主要渠道。房屋市场疲弱促使美联储主席叶伦警告称，这可能削弱经济。
昂贵的住房贷款和不断攀升的房价迫使首次置业者缩手。原先购买住宅并租赁出去的投资者也已退却。
虽然严冬压制了楼市活动，不过待售房屋稀少也抑制了需求。随着就业增长和整体经济加速，2014年余下时间的房屋销售料将逐步上升。
周四发布的其他报告显示，美国制造业活动在5月加速，金融数据公司Markit公布的5月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至56.2，4月终值为55.4。
就业市场数据显示，上周初请失业金人数增加2.8万人，达到32.6万。不过初请失业金人数四周均值仅增长1.05万人，表明该市场基本趋势仍保持强劲。
图表：
美国成屋销售：link.reuters.com/cyc24t
美国一周初请失业金：link.reuters.com/xew34t
**就业市场持坚**
"初请失业金人数仍持于区间内，暗示就业市场情况表现平稳，近期就业增速将会持续，"Plante Moran Financial Advisors首席投资长Jim Baird说道。
美股温和上涨，美元指数持坚。美国现货公债价格下滑。
表现坚挺的就业市场以及抵押贷款利率的下滑，应会有助于刺激房地产业的需求。上周，30年期抵押贷款固定利率创下11月来最低。
此外，还有更多理由值得对房屋市场保持乐观。
4月待售房屋库存较上年同期增加6.5%至229万户。这是自2012年8月来最高。房价中值增长5.2%，为2012年3月以来最缓增速。
“该报告最大的亮点是房屋库存的增加，今年初待售房屋的减少同时抑制了买卖双方。”Quicken Loans副总裁Bill Banfield说道。
4月成屋供给量增加至5.9个月，为2012年8月来最高，3月为5.1个月。六个月的供给通常是供需之间的最佳平衡点。(完)
(编译/审校 龚芳/徐文焰/孙茉莉)
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路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
--人民币兑美元当周微升0.05%。本周客盘购汇较强，周中有油盘购汇，而大行亦在合适点位适度提供美元流动性支持，让汇价维持在狭窄区间内。美元指数再度跌破100点关口，相对疲弱的美元亦缓解了人民币贬值压力；并且让市场预期愈发分化。随着离岸市场流动性好转，两地汇价已基本一致。若周末法国大选不出意外，料人民币短期将维持横盘走势。