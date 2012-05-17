情景推测：美国如何避免年底的“财政悬崖”？

路透华盛顿5月16日电---距离美国11月6日的总统大选剩下不到六个月的时间,议员和华府内幕人士已在试图揣测,国会在选举後的会期将采取哪些行动,来避免在1月1日掉入所谓的"财政悬崖".

这涉及总统奥巴马和国会需在11、12月协商的一连串预算和税务问题决议.经济学家担心,如果处理不当,美国经济复苏将受到威胁.

若毫无行动,以下是华府将面临的情况:年底,由前总统布什颁布的减税政策以及薪资税惠政策将到期.治疗医保病人的医生会被减薪27%,数百万计中产阶级纳税人将面临原本是针对富人的最低税负,且自动节支举措将开始生效.此外,美国还将必需调高16.4万亿美元的债务上限以避免违约.

大选结果将影响选後的磋商,以下是一些可能的结果:

**推给第113届国会**

选後的会期最终可能是最没能力的会期,议员们被艰困的选战搞得精疲力竭,把所有困难的决议都留给将在1月上任的新国会.

这是最有可能的情境,无论哪个政党入主白宫与掌控国会.

在这种情形下,国会和白宫将同意延长所有布什时期的减税政策,最可能的结果是延长一年,以此暂时提供最低程度的税赋减免替代选择,为Medicare医生提供一个解决支付问题的暂时方法,并把军用及国内项目支出的自动削减推迟半年至一年.

可能允许劳动者的工资税减免政策到期,因该税种为社会保障退休体系提供资金,而且强调老年人利益的人担心社会保障退休计划的资金问题.在这种情况下,劳动者的工资税率可能从4.2%升至6.2%.

预计共和党将继续控制众议院.共和党可以把布什减税政策延期视为胜利,同时争取到时间制订自己的税制改革方案.两党都将获得更多时间来制订一项长期支出削减协议.如果奥巴马赢得连任,将会获准提高债务上限,以维持政府运行,不会与共和党在削减支出问题上陷入持久战.

即使共和党的罗姆尼赢得总统选举,民主党也可能支持这样的协议.民主党已经着眼於2014年国会选举,届时他们将必须在重新选举的33个席位中保住20席.参议院有100个席位.

民主党参议员候选人不必维护即将到期的布什减税政策,可能在2013年就启动竞选活动.

**"大妥协"下的减赤协议**

国会似乎不太可能在"跛脚鸭会期"实现过去几年未能实现的事情,就大约4万亿(兆)美元减支增税方案达成"大妥协"下的协议.

但参众两院的一些议员并未放弃希望,仍在幕後着手起草跛鸭会期的法案.

而只有在金融市场对华府无力解决长期财政问题做出反应,并开始大幅推高利率时,这样的妥协才会发生.

一些分析师表示,投资者更加担心即将出现的财政悬崖会使经济重陷衰退,而不是每年超过1万亿美元的预算赤字.分析师称,如果新国会未能对长期赤字协议达成一致的话,这样的态度最终会发生变化.

**听任布什减税政策到期作废**

这是最不可能的一种情况,但一些民主党策略师推崇这样做,其原因只是为了进一步向共和党施压,迫使其最终在新的支出和税收计划方面达成妥协.

若国会不能在1月1日之前采取行动,所得税率将恢复至2001年的水平,最高税率将从35%升至39.6%.在这种情况下,共和党可能会帮着制定一份最高所得税率比方说在37%的新税制,但仍然坚持说他们把税率由39.6%调低了.

这一设想的问题在於,如果听任布什的减税政策到期作废,那麽所有人的税负都将提高,这违背了奥巴马不向中产阶级增税的承诺.一些颇得人心的政策,比如每个孩子1,000美元税收减免将恢复成过去那样最高500美元的做法.对於税收全面提高这样的震撼,金融市场不会有什麽好的反应.

另一种选择是,奥巴马也许试图去同共和党商量,维持中产阶级的所得税率不变,但高收入阶层的税率会提高.分析师认为,如果维持股息和资本利得方面的投资收益税率仍在15%,共和党人或许有兴趣接受这样一个协议.(完)

--编译 戴素萍/张涛/石冠兰/郑茵;审校 隋芬/丁琦/程琳/李爽

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