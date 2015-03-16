美国法官批准惠普与股东针对Autonomy收购案的和解方案

路透旧金山3月13日 - 美国一家地区法院法官周五初步批准惠普(HPQ.N)和解一桩股东诉讼，该案涉及惠普收购Autonomy之后发生资产减值一事。

美国旧金山地区法院法官Charles Breyer作出这一裁定之前，惠普已两次提出和解建议，但均未获批准。Breyer原本写道，上一次协议对股东来说可能并不公平，因为这可能会迫使他们放弃在Autonomy交易之外的求偿。

但Breyer说，最新和解协议似乎仅限于惠普在Autonomy相关事务上的行为。

惠普在一则声明中表示，对这一裁定感到高兴。

惠普在收购Autonomy甫逾一年，便在2012年11月提列88亿美元的减记，其中有超过50亿美元是和惠普当时所说的与“严重的会计不当、不实作法及揭露疏忽”有关。

根据和解条款，股东方律师已同意撤回针对惠普现任和前任高管的所有求偿，包括执行长惠特曼(Meg Whitman)以及公司董事会成员和顾问。

惠普则同意实施治理改革。该公司还称，将针对Autonomy前高管提起诉讼，包括执行长Michael Lynch。(完)

(编译 王颖；审校 郑茵)

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