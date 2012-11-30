美众议院议长称财政悬崖谈判未获实质性进展

* 贝纳与盖特纳会面并与奥巴马通电话,但分歧并未缩小

* 财政悬崖问题尚无迅速解决的迹象

* 提高举债上限的争议再起,让情况更加复杂化

路透华盛顿11月29日电---美国众议院议长贝纳(John Boehner)周四称,与白宫就"财政悬崖"问题举行的会谈并未取得实质性进展.他同时批评美国总统奥巴马和民主党人对於将减支措施列入最终协议未能认真对待.

贝纳表示,他在周三夜间和奥巴马通电话,并在周四会晤美国财长盖特纳,但双方分歧并未因此而减小,对此他感到"失望".如果国会不加干预,减支增税措施将会在2013年初启动.

"我对我们目前的处境,以及过去几周事态的发展感到失望,"贝纳结束与盖特纳的私下会晤後对记者表示.

"在过去两周,白宫与众议院的谈判未取得实质性进展,"他说,"迄今为止,尚未就减支进行严肃的谈判.除非就此进行严肃的谈判,否则美国仍存在跌落财政悬崖的实质风险."

贝纳此番言论一出,市场短暂跌至平盘下方.市场走势仍受到关於避免财政悬崖协议的最新言论或消息的影响.

贝纳此番言论与11月16日的表态形成了鲜明的对比,当时奥巴马与国会领导人会晤,那时贝纳站在民主党领导人旁边,而且乐观地表示,他们可能会在财政悬崖的谈判中寻找到共识.

周四有关上调美国债务上限的争论再起,令谈判形势更加复杂.周四上调债务上限这一爆炸性议题原本要到春季再讨论.

贝纳称,债务上限上调需要和奥巴马提出的减支提议相配合,或者减支应超过债务上限调升幅度.

**极不负责任**

白宫发言人卡尼(Jay Carney)作出回应,要求国会迅速行动,上调债务上限,作为年底前达成协议避免财政悬崖工作的一部分.他表示,否则就是"极不负责任".

美国上一次在2011年就借贷上限出现党派之争,解决方法是制定了一条法律,直接导致财政悬崖及美国政府债信评级遭调降.

随着年底期限日益迫近,奥巴马政府参与谈判的最高级别人物盖特纳与国会两党领袖在国会山会晤,以期避免6,000亿美元加税和节支措施生效.分析师称,这些措施可能会令美国经济重陷衰退.

当前最为紧要的问题是,是否应该如共和党人所愿,将针对富人在内所有民众的减税措施期限从12月31日起後延,还是按照奥巴马及民主党人的想法,只延长收入在25万美金以下纳税者的税惠政策.

共和党方面此前表示,他们愿意考虑通过新的方法来增加收入,只要民主党和奥巴马同意同时实施大幅节支措施,尤其是减少政府福利项目支出,例如医疗保险和医疗补助计划.

"如果不进行节支和福利项目改革,就不可能解决我国债务危机.现在所有人都盯着白宫,"贝纳说.

贝纳称,盖特纳和政府在会上没有给出任何化解僵局的新方案,而参议院民主党领袖里德则表示,民主党正等待共和党给出一份"合理"提案.

卡尼则称,总统已经提出了"十分详尽的节支方案",内容包括减少医保计划中的一些支出.但没看到共和党方面有什麽行动.

纽约联邦储备银行总裁杜德利和达拉斯联邦储备银行总裁费希尔都强调称,只要美国国会一天不达成协议避免财政危机,就会给就业和经济带来一天的问题.

杜德利周四表示,如果问题不解决,经济萎缩幅度可能会大於正常水平,因为利率太低.

大选後的国会跛鸭期也表明,两党要在解决眼前的税收问题之後,才能够进一步认真讨论长期减赤和税收改革.(完)

--编译 郑茵/兰秀娟/梁睿雪;审校 徐文焰/张荻

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