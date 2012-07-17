美国参议院指责汇丰控股帮客户洗钱

路透华盛顿7月16日电---美国参议院周一发布一份措辞严厉的报告,称汇丰控股(HSBA.L)公司文化受到"深度污染腐蚀",帮助客户从墨西哥、伊朗、开曼群岛、沙特和叙利亚等全球最危险最神秘的角落转移影子资金.

尽管这家银行的问题已公开近10年,但参议院调查结果详细揭示了汇控及其监管部门广泛存在问题,报告称监督汇控的美国通货监理局(OCC)没有尽到监管责任.

美国参议院常设调查委员会主席Carl Levin称:"汇控的文化遭到了长期深度污染."

这份报告称,汇控合规部门没有能力打击可疑资金.合规部门高层频繁更替,让改革很难稳固推进,需要审查的可疑交易堆积如山,让雇员焦头烂额应接不暇.

该行内部问题的典型例子是与墨西哥相关的交易,报告称墨西哥充斥着"毒品犯罪、暴力和洗钱活动",并称汇控帮助名为Casa de Cambio Puebla的外汇交易员转移资金,美国当局称该交易员与非法毒品交易资金有关.

2005-2007年间,汇控与墨西哥交易所之间的美元资金往来十分庞大而且不断增长,引人警惕.但部分银行人士称这是合法的.一名人士称,这是因为很多墨西哥人在美国工作,将钱汇回给国内的家人.(完)

--编译 程琳;审校 徐文焰

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