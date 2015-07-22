美国可能派坦克前往匈牙利参加演习--报道

路透布达佩斯7月22日 - 《匈牙利经济日报》（Napi Gazdasag）周三报道称，美国陆军明年可能派出布拉德利战车和M1坦克前往匈牙利参加军事演习，作为北约对俄罗斯与乌克兰冲突回应的一部分。

匈牙利国防部新闻官员和美国驻布达佩斯大使馆没有立即对报道发表评论。匈牙利政府发言人对记者的置评请求未立即作出回复。

报道指出，美国陆军欧洲司令Ben Hodges今年2月访问匈牙利时最初提出了向该国部署坦克的选项。

报道称，美国军方还将派出Stryker战车参加在匈牙利举行的Brave Warrior演习，以及参加计划于秋季在多瑙河举行的联合演习。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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