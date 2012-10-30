（更正）飓风桑迪来势汹汹 美国股市关闭且总统竞选活动中断

(更正:因译文有误,内文小标下面第二段应改为"此次飓风掀起的浪高可能会达11英尺",非"此次飓风可能会高达11英尺")

* 飓风预计周一晚间登陆

* 可能是袭击美国大陆的最强飓风

* 纽约,费城与华盛顿均处於其前进路线上

* 初步预计经济损失高达200亿美元

路透纽约/特拉华州10月29日电---飓风桑迪(Sandy)周一威胁人口稠密的美国东岸地区,导致运输关闭和人口疏散,并干扰了总统选举活动.这是有史以来袭击美国的最强烈风暴之一.

美国股市自2001年9月11日以来首次被迫关闭,周二将继续休市.华盛顿的联邦政府关门,东岸的学校关闭.

这场风暴的目标地区包括纽约市、华盛顿、巴尔的摩和费城等人口众多的大城市.

到傍晚,已经有超过100万客户停电,还有数百万户也可能断电.一家灾害预报公司预测,经济损失可能高达200亿美元,其中只有一半买了保险.

浏览关於桑迪的示意图,请点击:(link.reuters.com/daq63t)

浏览桑迪前进路线的示意图,请点击:(link.reuters.com/dyp63t)

在华盛顿,美国总统奥巴马呼吁处於飓风前进路线上的数以千万计的民众听从当局的指挥.

**总统竞选活动中断**

此次飓风令美国总统竞选活动中断,总统奥巴马和共和党总统候选人罗姆尼均取消了活动.现在距离总统大选还有八天时间.两人均行事谨慎,避免在成百上千万人遭受飓风灾害之际给人一种明显政治化的印象.

在飓风来临之前,纽约和其他一些城市关闭了交通系统和学校,并下令人们撤离地势较低的地区.此次飓风掀起的浪高可能会达11英尺(3.4米).

美国国家飓风中心称,桑迪正快速向新泽西州和特拉华州移动.2100 GMT时,该飓风距离新泽西州开普梅东南部偏东30英里(45公里),距离新泽西州大西洋城南部约40英里(65公里).

该中心称,桑迪以每小时28英里(每小时45公里)的速度朝西北方向移动,逼近美国海岸,而且风速有所加快,高层持续风速在每小时90英里(每小时150公里).

预测机构称,飓风桑迪可能是美国历史上袭击内陆地区的最大规模风暴.(完)

--编译 张涛/兰秀娟;审校 王丽鑫/程琳

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