美国东海岸准备迎接最强烈飓风登陆

美国东海岸居民周日准备迎接飓风“桑迪”(Sandy)，这可能是登陆美国的最大飓风，或带来破坏性的风暴、洪水甚至大规模降雪。“桑迪”已在加勒比海地区导致66人死亡，目前正向包括华盛顿、纽约和波士顿在内的美国人口密集区域移动。路透