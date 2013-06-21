冰岛商人称已备妥接斯诺登赴冰岛的飞机

与维基解密有关联的冰岛商界人士席格文森(Olafur Vignir Sigurvinsson)表示，他已备妥一架私人飞机，若冰岛政府批准爱德华·斯诺登的避难请求，飞机即可接斯诺登来冰岛。本周早些时候，维基解密发言人拉芬森(Kristinn Hrafnsson)表示，一名代表斯诺登的中间人已与他接触，寻求在冰岛避难。路透