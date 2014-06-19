美国当局的点火开关调查扩大至克莱斯勒 更多车企或卷入

路透底特律/华盛顿6月18日 - 美国安全监管机构正在调查约120万辆克莱斯勒汽车，寻找可能存在的点火开关问题，将调查范围从通用汽车(GM.N) 扩大至又一家底特律车企。

据美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)，克莱斯勒成为两项调查的对象；老款Jeep、道奇(Dodge)和Chrysler车型中，有缺陷的点火开关可能熄火，导致气囊无法打开。NHTSA称尚未有伤亡事件报告。

负责管理安全相关召回的NHTSA继续在通用汽车调查类似问题。通用汽车今年已经在全球召回逾2,000万辆汽车，其中650万辆涉及点火开关问题，可能在撞车时无法打开气囊。

对克莱斯勒的新调查说明，可能导致气囊无法打开的点火开关问题或许比此前的想象更为普遍，也可能将卷入通用汽车和克莱斯勒之外的车企。

NHTSA周三表示，克莱斯勒的调查起源于，NHTSA最近“与汽车制造商和供应商交流了汽车点火开关位置与气囊设计和性能的关系”。

该机构还称，“作为NHTSA全面评估该问题的举措之一，我们检查了所有主要车企与点火开关位置相关的气囊设置方案。”(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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