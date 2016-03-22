美国IHS同意收购数据服务商Markit 总部设在伦敦

摩根大通遭劳工部指控薪资性别歧视
路透1月18日 - 美国政府周三对摩根大通(JP Morgan Chase) 提出诉讼，指称该银行涉及对女性的支薪歧视。
路透3月21日 - 美国IHS IncIHS.N同意收购伦敦金融数据供应商Markit LtdMRKT.O，打造价值130亿美元的数据和商业研究公司，总部设在伦敦。这是美国企业将总部转至企业税率较低地区的又一例证。
两家公司称，完成这次全股票交易后，IHS股东将持有合并后公司的约57%股权。该交易对Markit作价约59亿美元。
IHS将对Markit每股支付31.13美元，相当于较后者周五收盘价溢价5.6%。IHS旗下业务包括简氏防务周刊(Jane's Defence Weekly)以及科技行业研究公司iSuppli。
Markit股价周一收升13.63%至33.51美元。自2014年6月该公司上市以来，其股价上涨约23%。IHS股价周一亦收涨10.28%至122.09美元，上月曾触及三年低点92.90美元。
Markit由道明证券(TD Securities)前信用交易员Lance Uggla在2003年于伦敦创立，提供定价和参考数据、指数和估值服务等。
IHS的执行长Jerre Stead将担任合并后公司--IHS Markit的董事长兼执行长。
Uggla暂时将担任合并后公司的总裁，在明年12月31日Stead退休后将担任董事长兼执行长。
每持有一股IHS股票的IHS股东将可获得3.5566股合并后公司的股票。
合并后公司的总部将位于伦敦，但一些“关键”业务将留在美国科罗拉多。
“我们并不认为该交易牵涉到美国的反税负倒置规则，”IHS的财务长Todd Hyatt在和分析师召开的电话会议上说。
IHS说，合并后公司的税率料在20%区间的低至中端。截至11月30日的一年，IHS的税率为20.5%，而截至12月31日的一年，Markit的税率为31.5%。
Markit向投资者提供金融数据，其竞争对手为汤森路透(TRI.TO)和美国彭博资讯。
IHS周一还公布，截至2月29日的第一季营收增长6.7%至5.484亿美元，强于预期。
M. Klein and Co和高盛公司担任IHS的财务顾问，摩根大通证券为Markit的财务顾问。(完)
(编译 李爽/汪红英；审校 张涛)
路透1月18日 - 美国政府周三对摩根大通(JP Morgan Chase) 提出诉讼，指称该银行涉及对女性的支薪歧视。
路透伦敦1月19日 - 周四公布的调查显示，监管打击并未能阻止并购交易消息在正式公布前泄露，表明未经授权披露信息所带来的潜在好处大于风险。
路透东京1月19日 - 东芝股价周四早盘大跌，之前有媒体报道，该公司美国核业务将公布逾5,000亿日圆(43.6亿美元)亏损。