美国IHS同意收购数据服务商Markit 总部设在伦敦

路透3月21日 - 美国IHS IncIHS.N同意收购伦敦金融数据供应商Markit LtdMRKT.O，打造价值130亿美元的数据和商业研究公司，总部设在伦敦。这是美国企业将总部转至企业税率较低地区的又一例证。

两家公司称，完成这次全股票交易后，IHS股东将持有合并后公司的约57%股权。该交易对Markit作价约59亿美元。

IHS将对Markit每股支付31.13美元，相当于较后者周五收盘价溢价5.6%。IHS旗下业务包括简氏防务周刊(Jane's Defence Weekly)以及科技行业研究公司iSuppli。

Markit股价周一收升13.63%至33.51美元。自2014年6月该公司上市以来，其股价上涨约23%。IHS股价周一亦收涨10.28%至122.09美元，上月曾触及三年低点92.90美元。

Markit由道明证券(TD Securities)前信用交易员Lance Uggla在2003年于伦敦创立，提供定价和参考数据、指数和估值服务等。

IHS的执行长Jerre Stead将担任合并后公司--IHS Markit的董事长兼执行长。

Uggla暂时将担任合并后公司的总裁，在明年12月31日Stead退休后将担任董事长兼执行长。

每持有一股IHS股票的IHS股东将可获得3.5566股合并后公司的股票。

合并后公司的总部将位于伦敦，但一些“关键”业务将留在美国科罗拉多。

“我们并不认为该交易牵涉到美国的反税负倒置规则，”IHS的财务长Todd Hyatt在和分析师召开的电话会议上说。

IHS说，合并后公司的税率料在20%区间的低至中端。截至11月30日的一年，IHS的税率为20.5%，而截至12月31日的一年，Markit的税率为31.5%。

Markit向投资者提供金融数据，其竞争对手为汤森路透(TRI.TO)和美国彭博资讯。

IHS周一还公布，截至2月29日的第一季营收增长6.7%至5.484亿美元，强于预期。

M. Klein and Co和高盛公司担任IHS的财务顾问，摩根大通证券为Markit的财务顾问。(完)