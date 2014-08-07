美国人担忧非法移民威胁美国文化和经济

路透8月7日 - 路透/益普索调查显示，随着美国总统奥巴马考虑越过国会放松美国的移民政策，美国人十分担忧非法移民会威胁美国的文化和经济。

调查表明，70%的美国人认为非法移民会威胁美国的传统观念和习俗，其中共和党人的比例为86%。

调查显示，移民问题可能和奥巴马医保法案（医疗保险改革）与经济一起成为敏感话题，鼓励更多共和党人在11月的国会选举中投票。

媒体报导称，由于国会未能在移民改革上达成广泛共识，奥巴马在未来几周可能单独采取行动，向多达500万的非法移民提供工作许可，并推迟将一些非法移民驱逐出境。

拉美裔选民和自由主义者将欢迎这样的行动，但该线上调查暗示其他美国人可能并不如此。

尽管白宫和美国商务部等组织提出合法移民有利商业的主张，63%的受访者仍表示移民是经济负担。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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