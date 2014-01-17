《信报》：美国会拖延IMF改革 守护美元霸气不失

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（1月17日社评）
美国国会众议院通过预算开支计划，拨款法案却不包括对IMF的增资拨款，意味国际货币体系改革不前，中国始终未能增加在国基会的投票权，此举不仅反映美国守护美元核心国际货币地位的决心，美国对改革态度转趋冷淡，也显示国际货币体系的改革动力正在不断丢失，变革举步维艰。
国基会总裁拉加德对美国国会迟迟不通过拨款表示遗憾，中国外交部亦马上反应，呼吁IMF贯彻份额改革，增加新兴国家的话语权。
IMF作为全球货币金融领域最重要的组织，其重大决策一直为美国所左右。按照《IMF章程》，重大事项须要85%以上投票权支持才能通过，而美国一国已拥有超过15%的投票权，足以否决一切不同意的提案。
金融危机之后，美国「痛定思痛」，希望国际货币体系可以长期稳定运行，同意增加新兴国家包括中国在IMF的投票权。但照目前情形看，美国明显不再热衷国基会这新一轮份额改革。国会按兵不动，不批准美国须要增资的拨款，则IMF的改革便难以推进。
事到如今，改革困难重重，阻力不仅在于美国积极维持美元地位；也在于新兴经济体仍不足以有力主导改变组织内固有的规则；加上近年经济增长露出疲态，在美国无意改变现状的形势下，国际货币体系的改革终点，迄今端的可望而不可及。
形势发展至此，国际货币和金融体系改革的迫切性，随着金融危机的破坏和冲击逐步消失而不断弱化，改革的外源压力下降、美国改革热情也大减，令全球治理机制和国际货币体系重组的前景蒙上阴影，不利国际金融体系的长期稳定发展。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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