《信报》：美国会拖延IMF改革 守护美元霸气不失

（1月17日社评）

美国国会众议院通过预算开支计划，拨款法案却不包括对IMF的增资拨款，意味国际货币体系改革不前，中国始终未能增加在国基会的投票权，此举不仅反映美国守护美元核心国际货币地位的决心，美国对改革态度转趋冷淡，也显示国际货币体系的改革动力正在不断丢失，变革举步维艰。

国基会总裁拉加德对美国国会迟迟不通过拨款表示遗憾，中国外交部亦马上反应，呼吁IMF贯彻份额改革，增加新兴国家的话语权。

IMF作为全球货币金融领域最重要的组织，其重大决策一直为美国所左右。按照《IMF章程》，重大事项须要85%以上投票权支持才能通过，而美国一国已拥有超过15%的投票权，足以否决一切不同意的提案。

金融危机之后，美国「痛定思痛」，希望国际货币体系可以长期稳定运行，同意增加新兴国家包括中国在IMF的投票权。但照目前情形看，美国明显不再热衷国基会这新一轮份额改革。国会按兵不动，不批准美国须要增资的拨款，则IMF的改革便难以推进。

事到如今，改革困难重重，阻力不仅在于美国积极维持美元地位；也在于新兴经济体仍不足以有力主导改变组织内固有的规则；加上近年经济增长露出疲态，在美国无意改变现状的形势下，国际货币体系的改革终点，迄今端的可望而不可及。

形势发展至此，国际货币和金融体系改革的迫切性，随着金融危机的破坏和冲击逐步消失而不断弱化，改革的外源压力下降、美国改革热情也大减，令全球治理机制和国际货币体系重组的前景蒙上阴影，不利国际金融体系的长期稳定发展。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

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