IMF考虑中止美国否决权--消息人士

三位熟知相关提案的消息人士表示，国际货币基金组织(IMF)理事会上个月在美国未参与情况下讨论了两个投票改革选项，其中包括一项可能让美国在IMF丧失否决权的提案。IMF内部对美国阻碍改革的失望情绪加深，而改革旨在提升部分新兴国家在该组织的话语权。路透