美国预算之争打压消费者信心至九个月低点

2012年12月26日，顾客们在梅西百货曼哈顿店内购物。 REUTERS/Eduardo Munoz

* 美国10月消费者信心降至1月以来最低

* 经济信心降幅相对温和

* 若僵局持续，消费者信心恐进一步恶化

路透纽约10月11日 - 周五公布数据显示，美国10月消费者信心降至九个月低点，美国联邦政府17年来首次关门损及对美国民众对经济的预期。

汤森路透/密西根大学公布的调查显示，10月消费者信心指数降至1月以来最低75.2，低于9月的77.5，也不及路透调查分析师预估的76.0。

预算僵局持续，将影响消费者支出和整体经济形势。僵局导致政府停摆，影响到数十万联邦政府职员以及合同工。

“临近年底假期销售旺季，财政僵局的时机对零售商来说非常不利，”法国巴黎银行驻纽约分析师Yelena Shulyatyeva表示。

分析师之前预计，政府关门一周至少会使国内生产总值(GDP)增幅减少0.1个百分点。他们说如果关门超过两周，影响将更加严重。

负责此次调查的主管Richard Curtin表示，尽管消费者信心指数已连降三个月，但本月降幅相对较小，因为对收入和通胀的乐观情绪缓解了对政府关门的担忧。

此次调查显示家庭购车和购房计划温和升温。

金融市场未受这项数据影响。美股和美元均守住稍早涨幅，公债收益率略微下滑。

浏览美国消费者信心图表，请点选(link.reuters.com/xub84t)

**可能进一步疲软**

“可以肯定的是，若僵局持续，这种情况可能迅速改变，”Curtin在谈到消费者信心或许进一步恶化时表示。

鲜有迹象显示总统奥巴马及主要共和党议员接近达成协议，恢复政府运作并提高16.7万亿美元的举债上限。

交易员担心，若不能提高举债上限将导致美国政府债务违约，给金融市场造成灾难性影响，并使全球经济陷入混乱。不过多数交易员仍坚信有望在最后一刻达成协议，避免违约。

目前华府事态的消极进展已经影响到消费者对未来的看法，对经济及自身财务的现状评估还没有太大影响。

此次调查中消费者预期指数降至今年迄今低点63.9，9月时为67.8，预估为67.5。

“本月下半月可能还会进一步恶化，”巴黎银行的Shulyatyeva表示。

消费者现状指数由上月的92.6小升至92.8。分析师原本预计降至91.0。

该指数的韧性暗示，对收入上升存在一些乐观情绪。“当被问及他们对未来一年家庭收入上升前景时，中值显示预计增幅会为五年来最大，”Curtin说。

消费者通胀预期较9月回落，因美联储决定不缩减购债计划以支持经济复苏。抵押贷款利率和其他消费者贷款成本较上月下降。

一年通胀预期由3.3%降至2.9%，五至10年通胀预期由3.0%降至2.8%。(完)

(编译 李爽 审校 郑茵)

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